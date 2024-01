Novak Djokovic è soddisfatto: "Oggi è stata la mia miglior partita del torneo"

© Daniel Pockett/Getty Images

Un Novak Djokovic famelico ha lasciato solo tre game questa notte ad Adrian Mannarino. Il serbo dopo aver iniziato questi Australian Open con qualche tentennamento, perdendo qualche set per strada contro Dino Prizmic e Alexei Popyrin, sta entrando nella sua versione più prolifica.

Prima Matias Etcheverry e poi il francese, nonostante venissero da risultati incoraggianti, si sono scontrati con la legge del numero uno, che non gli ha lasciato scampo. Ora arriva il bello però. In seguito al suo incontro è uscito fuori il suo avversario dalla sfida tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.

Sarà l’americano ad avere il difficile compito di metterlo fuori dai giochi. Il 10 volte campione a Melbourne ha parlato in conferenza della dura lezione inflitta a Mannarino, che ha rischiato di lasciare il campo con un triplo 6-0: “Non mi è capitato molte volte nella mia carriera di trovarmi in una situazione come quella di oggi.

La tensione era davvero alta nel terzo set, la gente voleva che vincesse un game e credo che sia stato un bene per me lasciarglielo per abbassare la tensione e concentrarmi sulla vittoria del match, perché la tensione è cresciuta con il passare del tempo e lui non ha vinto un game.

Capisco che sia stato difficile per lui, ma è stato difficile anche per me cercare di non pensare al triplo 6-0. Comunque credo di aver giocato molto bene, soprattutto nei primi due set, non volevo concedere nulla dalla linea di fondo", ha dichiarato.

Quella contro il tennista transalpino è stata probabilmente la sua miglior prestazione del torneo: "È chiaro che le ultime due partite sono state migliori delle prime due. Non è la prima volta che mi capita di partire piano e migliorare il mio livello.

Oggi è stato il mio giorno migliore in termini di tennis, mi sentivo molto bene in campo e sono entusiasta di affrontare la seconda settimana. Ora il livello si alza con avversari molto duri, non ci sono partite facili".

"Tengo sempre d'occhio tutti nel mio lato del tabellone"

Per essere al suo livello non bisogna trascurare nessun dettaglio, ma in primis bisogna amare quello che si fa. Lui è di questo parere: “Il tennis è la mia passione e il mio amore, ma anche la mia professione.

Insieme al mio allenatore e alla mia squadra devo guardarlo per prepararmi ad ogni partita e ad ogni avversario. Per quanto riguarda il divertimento, mi piace guardarlo. L'altro giorno mi sono divertito a guardare il supertiebreak della Rybakina contro la Blinkova, è stato incredibile, uno dei più emozionanti che abbia mai visto.

Poi tra gli uomini ci teniamo tutti d'occhio, di solito quando si arriva in albergo si accende la TV e si vogliono vedere partite emozionanti. Io tengo sempre d'occhio tutti, ma soprattutto quelli della mia sezione del sorteggio”, ha concluso.