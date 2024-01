Le dichiarazioni di Alexander Zverev alla vigilia del match con Cameron Norrie

© Cameron Spencer/Getty Images

Dopo lo spavento al secondo turno contro lo slovacco Lukas Klein, quando era stato costretto a rimontare da 1-2 per imporsi al tiebreak del quinto set, Alexander Zverev torna a macinare gioco e mette fine alle velleità del giovane tennista americano Alex Michelsen.

Ai 16esimi di finale degli Australian Open, la testa di serie numero 6 si impone agilmente 6-2 7-6(4) 6-2 in poco più di due ore di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Cameron Norrie.

Il tennista tedesco andrà a caccia dei quarti di finale, un risultato che a Melbourne per Zverev manca dal 2021. In conferenza stampa l’ex numero due del mondo ha presentato la prossima sfida contro il tennista britannico.

Le parole di Alexander Zverev

Il 26enne tedesco ha seguito da vicino la partita del suo prossimo avversario, che ha battuto in quattro set Casper Ruud. “Penso che abbia giocato esattamente come aveva fatto durante la stagione.

Ovviamente abbiamo trascorso la stagione insieme a Monaco, quindi l'ho visto ogni singolo giorno. Questo è esattamente ciò su cui stava lavorando. Quando si pensa a Cameron Norrie, di solito si pensa a qualcuno che macina molto, a qualcuno che combatte molto.

Ma in offseason ha lavorato davvero sul suo gioco e sullo stile di gioco aggressivo. Ha lavorato molto per venire avanti. Si è notato molto a dicembre e lo si può vedere in campo adesso. Il lavoro sta dando i suoi frutti” ha dichiarato Zverev.

Il tennista di Amburgo ha poi aggiunto: “Ho un buon rapporto con lui. Non ho assolutamente problemi. Ci conosciamo bene. Non c'è dubbio. Ma è ovvio che sta giocando un gran tennis, battendo Casper. Anche se ho trovato la partita un po' strana, con un sacco di tira e molla, soprattutto nel terzo set, con Casper che era in vantaggio di un break e poi all'improvviso ha perso, credo tre o quattro giochi di fila, qualcosa del genere, per perdere il set.

Mi aspetto una partita difficile”. Zverev è ancora imbattuto nelle sfide con Norrie, avendo vinto tutti e quattro i precedenti. “Credo che tutti migliorino sempre. Tutti provano sempre cose nuove. Credo che con Cam quest'anno si sia visto.

Lo si vede in misura diversa, in un certo senso, un giocatore molto più aggressivo, ma io cercherò solo di continuare ad andare avanti e cercare di estendere il mio vantaggio in un certo senso” ha concluso il tedesco.