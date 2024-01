Arthur Cazaux: "Voglio affrontare Carlos Alcaraz e Holger Rune nei grandi tornei"

© Morgan Hancock/Getty Images

Un nuovo talento pronto al grande salto. Arthur Cazaux è sicuramente la sorpresa più piacevole di questa edizione degli Australian Open. Dopo la sorprendente vittoria su Holger Rune, il 21enne francese ha dominato anche al terzo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor, approdando agli ottavi di finale e approdando alla seconda settimana dello slam australiano.

Un risultato straordinario per il giovane transalpino, che ha esordito nel circuito professionistico nel 2019, ma che ha iniziato a imporsi a livello Challenger solo nel 2023. In conferenza stampa Cazaux ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, parlando anche dei propri coetanei e dei propri obiettivi.

Le parole di Arthur Cazaux

Il classe 2002 ha commentato il successo su Griekspoor. “Ovviamente sono molto contento della mia prestazione. Oggi ho fatto un grande match. Sono felice per questo. Per tutta la partita sono rimasto concentrato sul mio gioco e sulla mia testa.

Ero pronto. Sono felice di essere alla seconda settimana di un Grande Slam” ha dichiarato il francese. Cazaux ha poi citato i giovani campioni del tennis mondiale. “Ci sono tanti giocatori molto più bravi di me in classifica, giovani come Carlos, Holger, Jannik e anche Arthur Fils.

Ovviamente li conosco, perché siamo stati insieme nelle giovanili. Sì, ora sono delle superstar, quindi è pazzesco per loro. Io invece ho avuto molti infortuni, ma poi ho fatto del mio meglio. Ho fatto il mio viaggio e vedremo dove arriverò” ha commentato il 21enne, che ricordato poi le loro sfide a livello juniores: “Ricordo di aver giocato una volta contro Carlos, ma è stato molto tempo fa.

Ho giocato anche molte volte contro Holger. Sì, è stato molto tempo fa, quindi spero di poter giocare contro di loro durante i grandi tornei come gli Australian Open e che possa essere interessante”. Sulla pressione.

“Non la sento molto perché lavoro molto duramente nella mia testa, nella mia mente, e come ho detto prima, sono pronto a combattere contro tutti. Sono pronto a combattere in ogni incontro. Sono qui per dare tutto in campo.

Posso giocare a volte male, a volte bene. Non importa. L'unica cosa importante è dare tutto in campo. Queste sono le mie regole. Ora non sento alcuna pressione” ha dichiarato il giovane francese. Cazaux è la prima wildcard dopo Lleyton Hewitt nel 2012 a raggiungere il quarto turno.

“Non lo sapevo (sorride). No, sembra fantastico. Adesso sono concentrato sul prossimo impegno. Spero che il torneo continui per me. Non mi pongo limiti e vedrò cosa succederà” ha concluso il tennista transalpino.