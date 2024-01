Novità per Fabio Fognini: il tennista ligure entra nel team di Francesca Schiavone

© Mendes/Getty Images

“Ciao ragazzi, purtroppo sono costretto a cancellarmi dal prossimo torneo: rientrerò in Italia e mi sottoporrò agli esami sperando che il polpaccio non abbia fatto brutti scherzi e, quindi, di tornare presto in campo.

Apprezzo il vostro sostegno in un difficile inizio di stagione per me”, questo il messaggio pubblicato ieri da Fabio Fognini, costretto a rinunciare al prossimo torneo in programma per tornare in Italia e sottoporsi ad alcuni esami al polpaccio.

Il periodo che sta vivendo l’azzurro non è di certo semplice, eppure il finale di stagione nel quale aveva conquistato il Challenger di Valencia contro Bautista Agut, sembrava potesse essere un segnale incoraggiante per un ritorno tra i grandi.

La settimana successiva per lui sono ritornare immediatamente le nuvole. Ritiro dal Challenger di Maia, in Portogallo e infortunio che ha poi compromesso anche la sua preparazione in vista degli Australian Open. Non va meglio a Tenerife, dove non ancora al meglio della forma, cede al secondo turno.

Fognini entra nel team Schiavone

All’indomani dell’annuncio del nuovo stop c’è una nuova notizia che lo vede protagonista. Il tennista ligure entra a far parte dello Schiavone Team Lab, Academy fondata nel 2022 a Milano dall’ex campionessa slam.

Fabio potrà allenarsi sui campi dell’Harbour Club Milano seguito da un team di tre figure: Lorenzo Frigerio, Filippo Baldi e Sergio Bugada. "Sono contento di fare parte di questo nuovo progetto creato da Francesca che oltre ad essere una grande amica è una grande professionista.

Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli quindi non vedo l’ora di iniziare! ”, ha dichiarato l’ex campione di Monte-Carlo. “Avere Fabio all’interno del team è sicuramente un valore aggiunto nonché un punto di riferimento per i ragazzi più giovani. Sono molto felice di questo ingresso” ha invece dichiarato Schiavone.