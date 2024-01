Swiatek sorprende tutti dopo la sconfitta contro Noskova: "Non ho alcun rimpianto"

© Phil Walter/Getty Images

“Non ho molti pensieri in questo momento sulla partita. La guarderò e analizzerò le cose che ho sbagliato. Sentivo di avere tutto sotto controllo prima che lei mi strappasse la battuta nel secondo set. Ho avuto un paio di occasioni e non le ho sfruttate, il che è un peccato.

Avrei voluto fare di più, ma giocavo con fretta e senza naturalezza. Immagino che dovrò lavorare su alcune cose per sentirmi più a mio agio qui il prossimo anno" . Escludendo il 2022 - anno in cui ha raggiunto la semifinale - Iga Swiatek non è mai riuscita a brillare agli Australian Open.

La numero uno ha partecipato sei volte al Major australiano: si è fermata in un'occasione al secondo e al terzo turno, in ben tre circostanze agli ottavi e ha perso il penultimo atto del torneo contro Danielle Collins.

Un bilancio negativo considerando il valore di Swiatek e dei risultati registrati a livello Slam.

Iga Swiatek dopo la sconfitta al terzo turno: "Non ho alcun rimpianto"

Linda Noskova ha posto fine al suo cammino completando la rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

"Fisicamente e mentalmente stavo bene. È stato difficile leggere il suo servizio, rispecchia lo stile di Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. In questo torneo non ho risposto come di consueto. Ho fatto il possibile affinché tutti funzionasse, ma tecnicamente non ha funzionato.

Ma ho fatto quello che potevi e non ho alcun rimpianto. Sicuramente avrei voluto giocare meglio questo però" , ha spiegato Swiatek in conferenza stampa minimizzando gli effetti della sconiftta. "L’anno scorso nutrivo dubbi sull’intera stagione dopo la sconfitta in Australia; ora è diverso.

Avrò molte occasioni per mostrare il mio gioco durante queste stagione. Non mi aspettavo molto e ho solo cercato di svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi. Sento solo il bisogno di analizzare e vedere cosa ho sbagliato.

Lo scorso anno sono tornata al lavoro e mi sono concentrata sui tornei successivi, ed è quello che farò anche ora. Ero sicuramente più tesa rispetto ad altri tornei, soprattutto nei primi due turni. Ma penso che alcune cose non abbiano semplicemente funzionato" .