Jasmine Paolini continua a sognare: "Sono contenta del tennis che sto esprimendo"

© Kelly Defina/Getty Images

" L'appetito vien mangiando" recita uno dei più noti proverbi italiani. E chissà quali pensieri hanno invaso la mente di Jasmine Paolini dopo la vittoria contro Anna Blinkova - giustiziera di Elena Rybakina - e alcune illustri eliminazioni nella sua porzione di tabellone agli Australian Open.

Oltre alla giocatrice azzurra, sono ancora in gara solo tre teste di serie nella parte alta del main draw e le due maggiori indiziate per un posto in finale hanno già lasciato Melbourne. La prima è ovviamente Rybakina e la seconda Iga Swiatek.

La numero uno del mondo ha subito una clamorosa eliminazione al terzo turno e si è arresa a Linda Noskova in tre set. Paolini può quindi continuare a sognare e la sua prossima rivale sarà Anna Kalinskaya.

Tutta la gioia di Jasmine Paolini: "Sono davvero contenta"

"Sono contenta del risultato e del tennis che sto esprimendo. Lei non era una avversaria facile, ha vinto il match dell’anno con Rybakina, e siamo solo a gennaio.

Inoltre l’ultima volta ci avevo perso. Speravo fosse stanca… ma sapevo anche di dover tenere alta la guardia. Sono entrata in campo cercando di essere convinta e determinata fin dai primi punti, ma ho cercato anche di godermela e di non mettermi addosso troppo nervosismo e troppe aspettative" , ha raccontato Paolini in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Nei momenti di difficoltà mi sono detta ‘stai attaccata a tutti i punti’, mi ha aiutato il servizio e ho cercato di star bassa. Mi ero un po’ fermata con i piedi e se le gambe non ci sono diventa tutto più difficile.

Nei momenti difficili ho cercato di alzare l’attenzione, è solo una questione di concentrazione, l’ho capito e mi sono andata a prendere i punti. Kalinskaya? Sarà un’altra partita difficile, lei sta giocando bene è tosta, la conosco abbastanza bene e arrivati a questo punto le partite girano su pochi punti. E’ numero 75 del mondo ma vale molto di più della sua classifica” .