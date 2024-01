Alex De Minaur avvisa: "È il momento di giocare il mio miglior tennis"

© Kelly Defina/Getty Images

L’aria di casa fa bene ad Alex de Minaur, protagonista agli Australian Open di una prima settimana in cui ha regolato le due giovani promesse del tennis italiano Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, lasciando loro solo le briciole.

Il 24enne australiano è approdato agli ottavi del primo slam dell’anno e al prossimo turno affronterà Andrey Rublev. In conferenza stampa De Minaur ha parlato del suo successo contro Cobolli, fiducioso di ottenere un buon risultato di fronte al proprio pubblico.

Le parole di Alex De Minaur

Il numero 10 della classifica Atp ha commentato così la vittoria contro il giovane italiano: “Sono contento. Forse ero un po' nervoso durante la partita, ma sono contento di averla superata.

Anche in questo caso, essendo alla seconda settimana, sembra che il torneo inizi davvero”. De Minaur ha poi continuato: “Non sono troppo insoddisfatto della prestazione di oggi. Alla fine ho vinto in tre set. Ho vinto giocando un tennis decente.

Penso che probabilmente il fatto di giocare su un campo diverso oggi mi abbia reso un po' difficile trovare il mio equilibrio e il mio tempismo in certi colpi. Forse oggi non è stato il mio livello migliore, ma so ancora di avere le carte in regola.

Spero di poterlo dimostrare nel prossimo incontro”. Il tennista australiano è fiducioso e spera di ottenere un buon risultato. “Sono arrivato agli ottavi diverse volte e non sono mai riuscito a superare questa barriera, quindi spero di riuscirci questa volta, sono più fresco e fiducioso che mai.

Ho sempre detto che la prima settimana di un Grande Slam è fatta per sopravvivere, e questo è il momento in cui devo giocare il mio miglior tennis, spero di riuscirci” ha dichiarato De Minaur. Sulla possibilità di giocare sul campo della Rod Laver Arena.

“Mi piacerebbe molto giocare sulla Rod Laver Arena. Ovviamente quella fascia oraria di prima serata è piuttosto speciale e bisogna guadagnarsela. Se gli organizzatori decidono di mettermi lì, sarò felice di giocarci.

Ma sì, alla fine non importa quando giocherò, se la prima partita o l'ultima. Che io giochi sul RLA o sul Court 27, sarò sempre lo stesso. Andrò comunque in campo, mi divertirò e darò il 150%” ha commentato l’asutraliano.

De Minaur ha infine parlato del suo prossimo avversario, il russo Andrey Rublev. “Contro Rublev abbiamo giocato alcune volte nel corso degli anni. Abbiamo anche giocato in fasi diverse della nostra carriera. L'anno scorso credo che abbiamo giocato due volte.

Io l'ho battuto a Rotterdam e lui mi ha battuto a fine anno a Bercy. Entrambi indoor. Entrambi in condizioni piuttosto solide. Entrambi i match sono stati molto combattuti. Andrey ha un'immensa potenza di fuoco e il suo dritto è micidiale.

Bisogna fare del proprio meglio per non permettergli di colpire il dritto, soprattutto da metà campo. Questo sarà probabilmente il piano di gioco contro di lui” ha concluso l’australiano.