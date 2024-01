Clément si sbilancia: "Vedo Jannik Sinner favorito per gli Australian Open"

© Julian Finney/Getty Images

Il percorso di Jannik Sinner fino agli ottavi è stato praticamente perfetto. L’azzurro sta confermando l’esponenziale crescita che ha avuto negli ultimi mesi del 2023, periodo nel quale ha collezionato diversi trofei, tra i quali la Coppa Davis con l’Italia.

Il numero 4 del ranking è indicato, insieme ai tre che lo precedono nella classifica come il favorito per il torneo a Melbourne, che sta entrando nella parte più interessante del suo svolgimento. Il suo prossimo avversario sarà Karen Khachanov, ma molti, senza alcuna scaramanzia, pregustano già un’ipotetica sfida in semifinale con Novak Djokovic.

Il pronostico di Clément

Altri, come l' opinionista per Eurosport, lo vedono addirittura come favorito: "Negli ultimi sei mesi ha sviluppato un tennis prodigioso. Ha fatto molti progressi in diverse aree, in particolare a rete e al servizio, dove è davvero molto bravo.

Da fondo campo sembra colpire ancora più forte di prima. L'anno scorso si parlava di Djokovic e Alcaraz, ora ci si chiede addirittura se Sinner non abbia preso il posto di Alcaraz (...) Penso che vincerà gli Australian Open quest'anno”, si è sbilanciato.

“Lo penso innanzitutto perché affronterà Djokovic in semifinale, quindi in caso di vittoria sarebbe un potenziale favorito in una finale contro Alcaraz, e poi per il livello di gioco che ci ha mostrato negli ultimi mesi", ha concluso.

Djokovic dal canto suo, dopo essersi sbarazzato di Matias Etcheverry in tre comodi set, affronterà al prossimo turno lo stoico Adrian Mannarino, al suo terzo match vinto al quinto. L’ipotetico quarto vedrebbe invece opposto il belgradese contro il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.