Kyrgios su Novak Djokovic: "Se non avesse vinto 24 Slam direi che è un pazzo"

© Kelly Defina/Getty Images

Dopo anni in cui hanno avuto un rapporto conflittuale, Novak Djokovic e Nick Kyrgios hanno legato a tal punto di essere diventati buoni amici. L’australiano, attualmente fermo ai box per un infortunio, che lo attanaglia da ormai un anno, ha dovuto rinunciare con grande rammarico allo slam di casa, l’Australian Open.

Eurosport gli ha però concesso la possibilità di ottenere per queste due settimane un posto speciale da opinionista. Il serbo qualche giorno fa aveva rilasciato una simpatica intervista: "C'è un albero in particolare con cui ho avuto un rapporto speciale, per così dire, negli ultimi 15 anni".

Kyrgios ha scherzato su questo legame speciale tra il suo amico Nole l'albero nel giardino botanico di Melbourne Park, dove si stanno svolgendo gli Happy Slam: “Se non avesse vinto nessun torneo, gli direi che è pazzo, ma visto che ne ha 24, suppongo che dovrei baciare ogni albero che incontro.

Ognuno ha la sua routine. La sua vita deve essere così folle, sempre, che non ha mai tempo per riposare e stare tranquillo. Ora però vado a cercare quest'albero sperando mi porti fortuna”, ha affermato.

Nick Kyrgios su Nadal

Il 28enne qualche giorno fa ha dato anche il suo parere su Rafa Nadal e la possibilità concreta che questo possa essere il suo ultimo anno nel tour: "Tornare per poi fermarsi di nuovo? Questa è la paura che tutti gli atleti hanno.

Torni e ce la metti tutta e ti fermo di nuovo. Un grande campione come Rafa lavora un anno, rientra e subisce un altro infortunio. Onestamente, spero che continui a giocare perché sappiamo tutti quanto sia importante per lo sport e quanto si diverta in campo.

Realisticamente, però, credo che questo sarà il suo ultimo anno nel Tour e che punterà al Roland Garros", ha concluso.