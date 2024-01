Mannarino aspetta Novak Djokovic e rivela: "Il mio segreto è la tequila"

© Julian Finney/Getty Images

11 ore e 56 minuti. Questo è il tempo speso da Adrian Mannarino in campo nei primi tre turni degli Australian Open, dove è sempre uscito vincitore con il risultato di 3 set a 2. Il tennista francese ha fin qui fatto fuori Stan Wawrinka, Jamie Munar e Ben Shelton.

Al termine della maratona contro lo statunitense il 35enne transalpino ha spiegato simpaticamente i segreti della sua seconda giovinezza: "Ho iniziato a bere tequila, mi aiuta a non pensare troppo. Devi solo continuare ad andare avanti.

A volte bisogna schiarirsi le idee, smettere di pensare al passato. Non guardare indietro e andare avanti!", ha scherzato.

Mannarino was asked what his secret is to getting better with age when he’s supposed to be ‘too old’:



Adrian: “I started tequila” 💀



This guy is a legend. pic.twitter.com/LH32B7q6zI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2024

Successivamente, in conferenza stampa, Mannarino, che al prossimo turno affronterà Novak Djokovic, ha analizzato il match appena vinto: “E’ stata una partita lunga, ci sono tante cose da dire.

Ho affrontato alcuni momenti belli ed altri brutti. Ma è normale quando si giocano 5 set”, ha detto. Adrian ha voluto fare i complimenti a Shelton: “Sono rimasto impressionato da come sia migliorato. Ho giocato con lui l’anno scorso ed ha fatto passi da gigante.

E’ una bestia. Non so non so quale sia la sua velocità media sulla prima battuta, ma è sempre molto alta. Pensavo che nel quinto set avrebbe avrebbe fatto più aces. In realtà, ciò che è stato più difficile contro di lui è quando la palla rimbalza, È davvero difficile da controllare sulla racchetta.

Sono sicuro che avrà grandi risultati in futuro, visto i suoi miglioramenti”, ha detto. Al termine del match con Shelton, il francese non sapeva ancora che avrebbe affrontato Djokovic, ma ha pregato il giornalista di non rivelargli il nome, aggiumgendo "Non voglio pensare al futuro. Voglio solo divertirmi".