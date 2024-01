Cobolli tira le somme: "È stato un gran torneo. Ora sono consapevole dei miei mezzi"

© Cameron Spencer/Getty Images

Sono tante le emozioni provate da Flavio Cobolli durante la sua permanenza a Melbourne. A essere numerosi, però, non sono solo i traguardi personali ma soprattutto gli aspetti positivi da tenere ben saldi nella mente dopo questa magnifica esperienza.

Il giovane tennista italiano ha dovuto innanzitutto disputare le qualificazioni in una situazione tutt'altro che semplice da gestire: era infatti fuori dal main draw per una sola posizione. Cobolli non ha fatto una piega e ha conquisto il tabellone principale senza lasciare nemmeno un set per strada.

Il 21enne ha poi vinto il suo primo match a livello Slam aggiudicandosi l'epica battaglia contro Nicolas Jarry al quinto set. Superato l'esame Pavel Kotov al secondo turno, Cobolli si è arreso solo ad Alex de Minaur.

L'australiano sta vivendo uno dei migliori momenti in carriera e ha raggiunto la top 10 al termine della United Cup.

Flavio Cobolli: "È stato un gran torneo. Grande fiducia per quello che verrà"

"Ho giocato sei match, è stato un gran torneo.

Oggi Alex è stato migliore di me, era più fresco e solido… semplicemente più forte. Mi sono divertito e anche se il punteggio è stato piuttosto netto, non c’è nulla che non sia andato bene.

Non c’è rammarico, c’è solo grande fiducia per quello che verrà" , ha detto Cobolli in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis. "Ora sono consapevole dei miei mezzi e sicuramente questa non sarà la classifica di fine anno.

Il prossimo step? Numero 75, poi 74, poi 73… giocando così la classifica non potrà che migliorare" . L'azzurro ha infine spiegato che tornerà a Roma per ricaricare le batterie e pensare al resto della stagione.