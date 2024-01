Holger Rune dimentica in fretta la sconfitta: "Sono deluso ma devo andare avanti"

Australian Open - Furia Novak Djokovic contro un tifoso: "Vieni a dirmelo in faccia"

Chiunque può giocare a tennis a questo livello. Arthur non aveva niente da perdere, ci ha provato e io gli ho lasciato fare troppo. Ma mi sto abituando sempre di più. Non gli ho messo abbastanza pressione. Ha giocato un buon tennis e il merito è suo" ha concluso.

Sul match ha inoltre aggiunto: "Quando sei dove sono io, tutti giocano liberamente, la stessa cosa è successa a me a Brisbane contro Shevchenko. Ma quando permetti loro di giocare bene, giocheranno sicuramente al 100% perché non hanno nulla da perdere.

L'obiettivo è naturalmente progredire in diversi aspetti del suo gioco per poter avvicinarsi con continuità al livello dei migliori: anche nel 2023 Rune è stato discontinuo coi risultati, seppur nella seconda parte di stagione abbia dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici.

È un peccato ma dobbiamo guardare cosa è andato bene e cosa non è andato così bene. Devo tornare più forte e pensare alle cose che devo migliorare" ha dichiarato ai media. Il giocatore classe 2003 è sembrato piuttosto maturo davanti ai microfoni, consapevole di come sia un'annata importante dopo i diversi cambiamenti dello scorso anno nel team (l'arrivo dei coach Boris Becker e Severin Luthi, storico allenatore di Roger Federer).

In conferenza stampa l'ex numero 4 del mondo ha parlato così del ko rimediato: "Dalla preseason fino ad ora mi sono dedicato a essere sempre al meglio. Ovviamente sono deluso di aver perso, ma ora devo andare avanti e migliorare.

Un brutto scivolone dal quale bisognerà ripartire in fretta. E con le parole Holger Rune sembra farlo già piuttosto bene. Il tennista danese è stato estromesso dagli Australian Open nel secondo turno del torneo Slam, per mano del 21enne francese Arthur Cazaux.

