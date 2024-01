Emma Raducanu fuori agli Australian Open: "Stavo male, avevo la nausea"

© Julian Finney/Getty Images

Finisce anzitempo l’avventura melbourniana di Emma Raducanu, che al secondo turno dello slam australiano gioca una buona partita contro la cinese Wang ma è costretta ad arrendersi in tre set col punteggio di 4-6 6-4 4-6.

Qualche segnale di crescita per l’ex promessa del tennis britannico, che dopo i tanti infortuni dello scorso anno sta provando a riportare il suo livello a quello messo in mostra a 18 anni, quando da perfetta sconosciuta incanto il mondo del tennis vincendo gli Us Open 2021.

Il percorso è ancora lungo e la sconfitta subita contro la tennista cinese è una brutta battuta d’arresto. In conferenza stampa Raducanu ha analizzato la partita, parlando delle sue condizioni fisiche.

Le parole di Emma Raducanu

La 21enne britannica ha raccontato alla stampa di aver sofferto di un attacco di nausea nel corso del terzo set.

“Ora mi sento un po' meglio. Durante la partita, direi che nel terzo set ero in vantaggio 30-0 al servizio. Poi all'improvviso mi sono sentita male, debole e con la nausea. Per tutto il terzo set credo che tutti abbiano capito che è stata una battaglia.

Fisicamente, dal punto di vista del corpo, mi sentivo bene. Ad un tratto sentivo che stavo per vomitare. Poi, dopo la partita, è venuto fuori. Ora sto bene” ha rivelato Raducanu. La britannica ha poi continuato: “Onestamente mi sono già trovata in questa situazione in partite, sia per malattia che per infortunio, e mi sono ritirata alcune volte.

Penso che, ad essere onesti, con quello che ho passato l'anno scorso, in alcuni momenti non riuscivo a vedere bene la palla, ma penso che tutto quello che ho passato l'anno scorso mi abbia reso molto più forte. Non c'era modo di tirarmi fuori.

Credo che l'ultimo anno di pausa e la quantità di acciacchi e di problemi che ho avuto, mi abbiano reso molto più forte”. Sui prossimi impegni in programma, Raducanu ha dichiarato: “Per me c'erano dei dubbi sul fatto che sarei riuscita a partecipare agli Australian Open.

Penso che essere qui sia un bonus, un buon punto di partenza direi, perché ho iniziato a mettere insieme buone sessioni di allenamento con Nick, stiamo facendo un buon lavoro fuori dal campo. Sono più concentrata sul livello e sui giorni di allenamento.

So che la differenza tra il giocare bene, il giocare bene o il giocare bene sta nei dettagli, nel migliorare di un 5% alcune cose. Credo che faccia un'enorme differenza. Mi sento molto positiva. Voglio davvero giocare una stagione intera”.

La Billie Jean King Cup e le Olimpiadi sono obiettivi ancora troppo lontani. “Credo di essere la britannica numero otto o qualcosa del genere. Non so se verrò convocata (sorride)” ha detto Raducanu, che ha aggiunto: “Mi piace sempre rappresentare il mio Paese, ma detto questo, credo che a causa dei tanti acciacchi e del processo di riabilitazione, penso che qualsiasi cosa si adatti al meglio ai miei impegni e alla mia forma fisica debba avere la priorità, soprattutto quest'anno”.