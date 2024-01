Cazaux scherza dopo la vittoria contro Holger Rune: "Chiedo scusa al popolo danese"

© Morgan Hancock/Getty Images

Il nuovo che avanza che batte il nuovo già conosciuto: ecco cosa è accaduto sulla Margaret Court Arena nel Day 5 degli Australian Open. Arthur Cazaux non poteva sfruttare in modo migliore la wild card concessagli dagli organizzatori del torneo.

Il 21enne francese ha vinto i suoi primi due match a livello Slam battendo in cinque set Laslo Djere e in quattro l'amico Holger Rune. I due si sono sfidato moltissime volte nel circuito Junior e il danese conosceva bene le capacità del suo avversario.

Cazaux, però, ha forse superato ogni aspettativa ed eliminato la testa di serie numero otto con il punteggio di 7-6( 4) , 6-4 , 4-6, 6-3.

Cazaux scherza dopo la vittoria contro Rune: "Chiedo scusa al popolo danese"

"Qual è stata la chiave? Credo la mia mentalità.

Mi alleno duramente da mesi: la condizione fisica, la mia testa e tutte queste cose insieme mi hanno permesso di vincere. Sono davvero felice. Voglio scusarmi con il popolo danese. Amo il vostro Paese e le persone che ci vivono, quindi chiedo scusa( ride, ndr) .

Conosco Holger da molto tempo, ci siamo affrontati diverse volte nel circuito Junior. Non ho visto nessuna nostra vecchia partita, perché Holger è una superstar ora e molte cose sono cambiate da allora" , ha dichiarato il francese in conferenza stampa.

"Guardo le sue partite nel Tour ATP, quindi so come gioca. Ma ero concentrato sul mio gioco e su quello che dovevo fare per esprimermi al meglio. Spero di aver altre battaglie in futuro con lui. Sapevo di poter esprimere questo livello con continuità durante la partita.

Ho lavorato duramente durante la off-season. Ho giocato alcune partite di allenamento al meglio dei cinque set con Arthur Fils. Mi sono allenato con giocatori del calibro di Andy Murray e Grigor Dimitrov. Quindi sapevo di poter essere vicino al loro livello, ma non lo avevo mai provato a me stesso durante una partita ufficiale. Sono felice perché ho dimostrato a tutti che tipo di tennista posso essere" .