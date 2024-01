Sloane Stephens dura sul caso Zverev: "Nessuno ha fatto nulla per tre anni"

© Phil Walter/Getty Images

Alexander Zverev è apparso molto nervoso in conferenza stampa sia dopo il suo esordio che al termine del duro match con Lukas Klein, terminato solo al super tie-break del quinto set. Quando gli è stato chiesto se presenzierà in prima persona al processo contro le accuse di violenza domestica mosse dalla sua ex fidanzata Brenda Patea, il tedesco ha risposto bruscamente al giornalista interessato.

"Wow. È una bella domanda. Ho appena giocato quattro ore e 40 minuti. Non è la prima domanda che vorrei sentire, a dire il vero. Non ne ho idea. Siamo a maggio" .

Stephens dura contro Zverev e l'ATP: le sue parole

Sloane Stephens, che ha sconfitto Daria Kasatkina in rimonta al secondo turno degli Australian Open, ha espresso il suo duro punto di vista sul caso Zverev lanciando una chiara frecciatina all'ATP.

Stando a quanto dichiarato dalla giocatrice americana, l'Association of Tennis Professionals avrebbe per troppo tempo ignorato la questione. "Penso che l'ATP detti il proprio ritmo. È quello che fanno da quelle parti. Non credo succederebbe lo stesso con la WTA( si riferisce al fatto che Zverev faccia parte del Player Council, ndr).

Andrà in tribunale e sarà giudicato, vedremo cosa succederà dopo" , ha detto Stephens. "È una situazione difficile, perché parliamo di un personaggio molto importante del nostro sport. Affronterà il processo e questo potrà mettere fine a tutto.

Penso ci siano molte speculazioni e accuse, quindi per il Tour è necessario che questa situazione finisca. Immagino che l'ATP deciderà alla fine del processo cosa fare con il proprio giocatore. Mancano cinque mesi? Nessuno ha fatto nulla per tre anni... quindi credo che attendere altri cinque mesi per il processo penale non cambi la situazione" .