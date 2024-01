Sonego: "Mi sono divertito contro Carlos Alcaraz. Ho tanti margini di miglioramento"

© Cameron Spencer/Getty Images

"Non ho avuto la sensazione di avere dei passaggi a vuoto durante la partita. Lui ha iniziato a giocare in maniera incredibile nel tie-break. Penso abbia trovato delle grandi risposte e meritato di vincerlo. Il livello a cui ha giocato è stato davvero alto" .

I complimenti di Carlos Alcaraz rendono bene l'idea e restituiscono agli appassionati un'immagine fedele della prestazione di Lorenzo Sonego. Il piemontese ha dato tutto quello che aveva e lottato come un vero 'toro' , ma si è arreso in quatrro set al numero due del mondo al secondo turno degli Australian Open.

Sonego: "Mi sono divertito contro Carlos Alcaraz. Contento della prestazione"

"Mi sono divertito, quando esco dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto sono sempre contento" , ha spiegato Sonego in conferenza e nelle parole raccolte da SuperTennis.

"Sono contento della prestazione. All’inizio abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo, c’erano pochi scambi perché le condizioni erano molto veloci, la palla volava via ed era difficile rispondere. Poi andando avanti siamo entrati di più nel vivo del gioco, si è alzato molto il livello e abbiamo dato vita ad una grande partita.

Lui è impressionate: ti aggredisce in risposta e ti mette subito in difficoltà. Nelle ultime partite ho dimostrato di riuscire a giocare ad un livello molto alto. Queste partite mi servono per vedere cosa mi manca e dove posso migliorare.

Ho tanti margini" . Sonego ha infine annunciato che prenderà parte ai tornei di Rotterdam, Doha e Dubai dopo l'esperienza vissuta a Melbourne. Alcaraz, da parte sua, proseguirà il suo cammino agli Australian Open e troverà al terzo turno la wild card Juncheng Shang: 18enne cinese che si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione.