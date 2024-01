Iga Swiatek: "Collins ha offerto una grande prova, sono contenta di aver reagito"

© Cameron Spencer/Getty Images

Si sono disputati nella notte i match validi per il secondo turno degli Australian Open. Come capita spesso avvengono sorprese nei primi turni e questa volta a rischiare grosso è stata la numero uno al mondo Iga Swiatek, vicinissima all'eliminazione dal torneo.

La polacca ha affrontato l'americana Danielle Collins, si è trovata sotto 1-4 e addirittura 2-4 (e 0-40) e la tennista ha rischiato grosso. Nel post partita la numero uno ha parlato di questo e di molto altro rivolgendo in primis le condoglianze ai giornalisti per la scomparsa in queste ore di uno degli addetti ai lavori.

Iga ha parlato così commentando il match: "Nel terzo set ho avuto molti pensieri su cui riflettere. Di sicuro sentivo di non avere io controllo sul match e volevo lottarmela fino alla fine, Danielle ha avuto un grandissimo livello nel secondo set e a inizio terzo ma sapevo che sarebbe stata dura per lei mantenerlo e infatti le cose sono cambiate.

Io volevo essere pronta e sono contenta di averci creduto sino alla fine, sono stata solida e sono riuscita a giocarmela. Lei era molto aggressiva e nel secondo set ha mostrato qualità migliori". Iga ha parlato anche in vista delle prossime sfide, e sui prossimi match: "Non so cosa posso migliorare, io ci provo sempre ma è difficile sapere cosa posso fare in vista dei prossimi match.

So solo che domani avrò un'ora di allenamento e cercherò di capire cosa fare. Alla fine poi il prossimo turno sarà tutta un'altra sfida e poi si vedrà per il futuro". La Collins è un'avversaria ostica e la Swiatek ha continuato: "Ovviamente sul 4-1 non puoi mentire a te stessa e sai che sarà dura, l'unica cosa che ti dici è di provarci.

Ma sei consapevole che potresti perdere, paradossalmente magari ti rilassi un po' e sei consapevole che probabilmente perderai. Con questa strategia è meglio (sorride). Io comunque ci provo sempre e sono contenta di aver vinto una sfida così intensa".