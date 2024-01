Carlos Alcaraz si complimenta con Sonego: "Ha espresso un livello alto di gioco"

© Cameron Spencer/Getty Images

Dopo 3 ore e 29 minuti Carlos Alcaraz batte il nostro Lorenzo Sonego e accede al turno successivo dove incontrerà Shang. Non è stato un match semplice per lo spagnolo, che non aveva mai vinto prima di oggi contro il tennista azzurro.

Queste le sue impressioni in conferenza stampa “Sono soddisfatto della prestazione di oggi. Entrambi abbiamo giocato alla grande, esprimendo un alto livello di gioco. C’è stata tanta intensità. Le condizioni non erano favorevoli.

C’era vento, poi il sole dava fastidio da un lato. Non è stato semplice giocare al meglio”, ha spiegato. Poi ha continuato: “Il secondo set è stato molto combattuto. Ho avuto le mie occasioni, ma lui ha meritato di portarlo a casa.

Sono contento di come ho reagito. Sono rimasto lì con la testa. Entrambi abbiamo giocato dei punti bellissimi.

"Sta giocando alla grande, vedrò alcune sue partite per conoscerlo meglio"

Poi si è soffermato a lungo sul suo prossimo avversario, Shang, che ha superato Negal nel suo incontro: “Non lo conosco molto.

Ho visto alcuni suoi incontri. So che sta giocando bene. Ho seguito il suo percorso a Hong Kong. Ha battuto alcuni grandi. Devo essere molto, molto concentrato sul match. Devo mettere in campo il mio gioco migliore se voglio batterlo.

Penso che sarà un match divertente da giocare Sul come ha intenzione di affrontarlo l’ex numero uno ha le idee chiare: “Sarà la prima volta prima volta che ci affrontiamo. Non mi sono nemmeno mai allenato con lui.

Ovviamente guarderò le sue partite, non so se di Hong Kong o le ultime che ha giocato, per conoscere un po' meglio il suo gioco. Ma da quello che ho visto è un giocatore incredibile. Mi preparerò al meglio per questa partita”, ha concluso.