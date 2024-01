Jasmine Paolini, prima volta al terzo turno in uno Slam: "Finalmente! "

© Brett Hemmings/Getty Images

"Finalmente! " . È stata questa l'espressione utlizzata da Jasmine Paolini in conferenza stampa per celebrare l'importante traguardo raggiunto agli Australian Open. La tennista italiana ha infatti raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno in un torneo del Grande Slam battendo Tatjana Maria con il punteggio di 6-2, 6-3.

L'azzurra ha vissuto un solo vero passaggio a vuoto nella parte centrale del secondo set, ma è riuscita a rimediare pochi istanti dopo siglando il break decisivo.

Jasmine Paolini al terzo turno in uno Slam per la prima volta: "Finalmente!

"

"Mi sento bene e penso di aver giocato davvero una bella partita oggi. Sono contenta della mia prestazione. Ho finalmente raggiunto il terzo turno in uno Slam. Penso sia davvero bello per me. Non mi ero mai spinta così lontano in uno Slam, quindi era una partita molto importante quella di oggi" , ha detto Paolini.

"Sapevo di aver l'opportunità di vincere, ma non è stato facile a causa del vento. Inoltre, avevo perso contro di lei l'ultima volta che ci siamo affrontate a Indian Wells. Quindi è stato una partita difficile e credo di aver giocato bene" .

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha infine parlato del sogno Olimpiadi. "Vorrei partecipare ai Giochi Olimpici. Parliamo di un evento importantissimo. Ho già giocato a Tokyo e non vedo l'ora di farlo a Parigi. Obiettivi? Voglio continuare a migliorare il mio gioco e mantenere questo livello nel 2024" .

Paolini non sfiderà al terzo turno Elena Rybakina ma Anna Blinkova. Le due hanno disputato un match folle terminato solo dopo un super tie-break durato più di trenta minuti. Blinkova ha salvato sei match point e ha chiuso al decimo.

L'italiana ha parlaro così prima di scoprire il risultato della disputa. "Conosco entrambe bene, ovviamente. Sarà dura a prescindere. Rybakina serve e gioca molto bene e contro Blinkova ho perso la finale a Cluj. Non esistono partite semplici al terzo turno" .