Sascha Zverev seccato in conferenza: "Non è la prima domanda che vorrei sentire"

© Phil Walter/Getty Images

Non è stata una serata facile per Alexander Zverev. L’ex numero due al mondo è andato ad un passo dall’uscita di scena agli Australian Open contro lo slovacco Lucas Klein. Solo il super tie-break ha salvato il campione tedesco da una clamorosa eliminazione al secondo turno a Melbourne.

Nonostante il Sascha sia impegnato nello slam australiano, a tenere banco in queste ore è la decisione del Tribunale di Berlino di giudicare le accuse nei confronti del tennista di Amburgo, accusato di aver abusato fisicamente di una donna: il caso verrà affrontato poco prima del Roland Garros, torneo che avrà inizio il prossimo 27 Maggio.

Proprio in merito a questo argomento, durante la conferenza stampa si è accesa una discussione tra Zverev ed un giornalista che gli ha chiesto se avesse intenzione di partecipare di persona al suo prossimo processo.

L’ex finalista degli Us Open ha risposto seccamente: "Wow. È una bella domanda. Ho appena giocato quattro ore e 40 minuti. Non è la prima domanda che vorrei sentire, a dire il vero. Non ne ho idea. Siamo a maggio”, ha risposto.

"Non lo conoscevo affatto prima di oggi"

Su Klein il il tedesco ha ammesso di non conoscerlo prima di questo loro confronto: “Non lo conoscevo affatto. Ad essere onesto, se mi fossi trovato con lui in una stanza non avrei non avrei saputo che era il mio avversario.

Ma ha giocato molto bene. E’ stato aggressivo colpendo ogni singola palla il più possibile da entrambi i lati. Molte volte sono stato uno spettatore durante la partita. Ero solo, sapete, testimone se avrebbe colpito un vincente o l'avrebbe mancato.Non è una bella sensazione, soprattutto nei momenti importanti”, ha spiegato. “Ma sono felice di essere riuscito a vincere”, ha concluso.