Zeppieri saluta gli Australian Open con ironia: "Stasera si è rotto un mio primato"

© by Julian Finney/Getty Images

Game over. Finisce l’avventura di Giulio Zeppieri agli Australian Open, al termine di una battaglia durata cinque set (3-6, 6-7(4), 6-2, 6-2, 6-4) contro Cameron Norrie. A permettere di prevalere al tennista britannico è stata probabilmente la maggiore esperienza in determinati tipi di palcoscenici.

Nulla da recriminare invece per il romano, che ha sfiorato la vittoria contro un top 10, rinviando ancora di settimane o mese il suo primo ingresso in top 100. Zeppieri ha analizzato così la partita: “Sono ovviamente triste, ma non deluso.

Quella con Cameron è stata una battaglia. Ho dato tutto. Sono andato avanti di due set. Ma gente di quel calibro alzano il livello quando c’è da alzarlo. Dal terzo ho faticato a stargli dietro. Anche io sono calato al servizio, mettendo meno prime.

Ho avuto le mie occasioni al quinto sul 4-3 e 30-30, sulla palla break ha giocato un servizio vincente sulla linea. È mancato un pizzico di coraggio alla fine, Ma fisicamente stavo bene e non c’erano problemi.

L’interruzione per pioggia non ha inciso”, ha spiegato.

Zeppieri la prende con ironia

L’azzurro nonostante tutto ha trovato modo di scherzare sulla sua sconfitta: “Purtroppo si è rotto il mio 100% di vittorie al quinto.

Sono devastato (ride). Ero l’unico giocatore che deteneva questo record forse, ma succede di perderlo quando giochi con gente più forte di te e più abituata a determinate battaglie. Ma sono contente della mia trasferta qui.

Nelle qualificazioni ho vinto bene, per poi battere Lajovic al primo turno. Oggi è andata così. Infine alcune anticipazioni sui prossimi impegni: “Torno a Latina, dove mi riposerò un po’, poi farò Montpellier e Marsiglia, con la prospettiva di giocare le qualificazioni nei 1000 americani. Quest’anno giocheremo sempre in ATP se non ci saranno intoppi”, ha concluso.