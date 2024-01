La scioccante rivelazione di Caroline Garcia: "Non riuscivo a respirare..."

© Cameron Spencer/Getty Images

Un passo avanti, due passi indietro. È stato un Australian Open di luci e ombre quello della tennista francese Caroline Garcia, che si è concluso precocemente al secondo turno per mano della polacca numero 69 del mondo Magdalena Frech.

Una sconfitta in due set (4-6 6-7), in una partita in cui in entrambi i parziali la tennista transalpina è riuscita ad ottenere per prima il break, subendo poi la rimonta della polacca. Due passaggi a vuoto importanti che costano caro a Garcia, la quale non riesce a dare continuità alla vittoria schiacciante del primo turno contro Naomi Osaka ed è costretta a dire addio ai sogni australiani.

In conferenza stampa la tennista francese, numero 16 del seeding, si è detta molto delusa e frustrata per la sconfitta subita.

Le parole di Caroline Garcia

La 30enne francese ha rivelato di aver avuto difficoltà respiratorie durante il match contro Frech.

“È vero che le pause nel tennis sono piuttosto brevi, ma quando si pratica questo sport si sa a cosa si va incontro. Il mio sogno di vincere un Grande Slam è ancora lì. È dura fisicamente e mentalmente, c'è un avversario di fronte a te e devi trovare delle soluzioni.

E durante la partita, a volte non riuscivo nemmeno a respirare: come faccio a trovare una soluzione sul mio servizio se non riesco a respirare? È la cosa più semplice del mondo” ha raccontato Garcia. L’attuale numero 19 del ranking ha poi espresso la propria delusione per aver perso con una tennista di rango inferiore.

“È solo il secondo turno degli Australian Open, ma stavo giocando contro una ragazza di rango inferiore. Perché sono in questo stato? Non lo so davvero. È da un po' che sono così e non riesco a superarlo.

Anzi, mi rode. A volte mi chiedo perché lo faccio, ma ogni giorno mi dico che continuerò a provarci. Forse alla fine imparerò la lezione della mia carriera sportiva e passerò ad altro” ha concluso la tennista francese.