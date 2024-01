Agassi estasiato da Djokovic: "Continua a riscrivere ogni record, è incredibile"

© Michael Dodge/Getty Images

Questa edizione degli Australian Open ha dato l’occasione a tanti fan nostalgici dei vecchi tempi di poter rivedere Andrè Agassi. La leggenda americana, a differenza di tanti suoi ex colleghi, non appare spesso sugli spalti dei tornei più prestigiosi, né tantomeno rilascia tante interviste.

Approfittando della sua presenza a Melbourne, i colleghi di Eurosport hanno colto l’occasione per intervistarlo e chiedergli un parere su Novak Djokovic, suo grande amico, con il quale ha anche avuto modo di collaborare per qualche mese tra le stagioni 2017-2018.

Pur non avendo funzionato, i due sono rimasti in ottimi rapporti e la stima reciproca è rimasta incondizionata: “Novak è incredibile, continua a riscrivere tutti i record, anche il suo. È ancora lì a 36 anni, anche se sembra averne 31.

All'epoca abbiamo condiviso insieme molti momenti, lo incoraggiavo a continuare a fare molto di più, ma alla fine ci siamo dovuti allontanare. È un grande uomo, è stato bello vederlo dopo la partita dell'altro giorno, è sempre un piacere vederlo.

Solo lui può fare quello che fa nel modo in cui lo fa, speriamo che rimanga così per molto tempo", ha concluso Andre.

Il racconto di Agassi

l'americano ha poi raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione agli Australian Open: “La cosa più memorabile è stata la mia prima trasferta, la ricorderò sempre. Ho saltato questo torneo per nove stagioni e quando finalmente ci sono andato, non ero sicuro di come sarei stato accolto, ma non solo mi hanno abbracciato, ma mi hanno portato alla vittoria quello stesso anno.

È stato un bel ricordo, visto che all'epoca stavo lottando con il tennis in molte aree, quindi quel torneo si è rivelato la mia tappa di maggior successo", ha spiegato.