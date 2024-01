Tsitsipas scherza con McEnroe: "Novak Djokovic è una persona molto egoista"

© Julian Finney/Getty Images

Stefanos Tsitsipas ha staccato il pass per il terzo turno agli Australian Open, al termine di un match per nulla scontato contro il tennista di casa Jordan Thompson. Il greco, immediatamente sotto di un set, ha dovuto tirare fuori il meglio per riportare le sorti della partita sui suoi binari.

Dopo aver vinto, il nativo di Atene, si è prestato alla canonica intervista a bordo campo con John McEnroe. L’ex finalista a Melbourne nella scorsa edizione si è soffermato anche su Novak Djokovic, che avrebbe da lì a poco archiviato il suo incontro con Alexei Popyrin.

"Le cifre non mentono. Novak ha vinto gli Australian Open qui 10 volte. È una persona molto egoista. Credo che un giorno debba svegliarsi e diventare meno egoista. Condividere significa prendersi cura di qualcun altro”, ha scherzato il 25enne.

Poi ha aggiunto: “Ci sono due scenari. Qualcuno deve battere Novak e non sono io. Oppure devo essere io. Troveremo un modo", ha concluso.

