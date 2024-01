Bertolucci, pesante frecciata verso Lorenzo Musetti dopo la sconfitta in Australia

In una sfida tra giovanissimi, ancora Next Gen, Lorenzo Musetti ha alla fine ceduto il passo al francese Luca Van Assche. Una brutta battuta d'arresto, soprattutto considerando la situazione di punteggio, per il giocatore italiano che non ha saputo dare continuità all'affermazione del primo turno contro Bonzi.

Il nativo di Carrara è stato in grado di reagire al primo set perso, portandosi addirittura avanti col tie-break del terzo. L'inerzia dalla parte dell'azzurro si è però improvvisamente spostata verso il transalpino, che non ha mollato la presa e con un parziale di 10-0 ha ribaltato completamente l'incontro (peraltro con un bagel nel quinto decisivo parziale).

Una sconfitta che brucia per il 21enne, che ha aggiunto recentemente Corrado Barazzutti al team per raggiungere dei miglioramenti e tornare più in alto in classifica. Naturalmente bisognerà dare tempo all'ex capitano dell'Italia di Coppa Davis, insieme a coach Simone Tartarini, di intervenire e lavorare sui diversi aspetti del gioco di Musetti, che poi dovrà mettere a frutto gli insegnamenti per raccogliere risultati importanti.

Il commento di Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci ha commentato in modo piuttosto duro la sconfitta in Australia dell'atleta toscano: "Senza la completa disponibilità del giocatore il coach non può incidere e i difetti rimangono" sono le dichiarazioni dell'ex tennista, che sa quasi come un avvertimento.

Rispondendo alle osservazioni dei fan, ha aggiunto: "Devi essere convinto del cambiamento da fare per poi seguire senza la minima esitazione le indicazioni ricevute".