Musetti deluso: "Peccato non aver preso il largo. La fortuna non è dalla mia parte"

© Daniel Pockett/Getty Images

Lorenzo Musetti ha probabilmente smarrito la strada nel momento in cui avrebbe dovuto provare a chiudere la partita contro Luca Van Assche. Nel quarto set - risultato decisivo pe rimettere in corsa il rivale - il talento di Carrara aveva perso solo due 15 al servizio fino al fatidico 3-3.

Il francese ha approfittato di alcuni gravi errori commessi dall'azzurro e ha ottenuto due fondamentali break di fila. Musetti ha pagato a caro prezzo il passaggio a vuoto e nell'ultima frazione di gioco non ha trovato il modo di superare la delusione.

L'italiano non ha più raccolto nemmeno un game e ha lasciato gli Australian Open al secondo turno.

La delusione di Musetti: "Peccato non aver preso il largo nel quarto set"

"È stato un match molto duro e lottato sin dall’inizio.

Non sono partito bene al contrario del mio avversario; poi sono riuscito a trovare il ritmo e le soluzioni di gioco per contrastare il suo tennis che oggi, onestamente, per oltre tre ore e mezzo è stato di livello molto alto.

Sicuramente i complimenti vanno fatti anche al mio avversario. Peccato, perché dopo aver vinto il 3° set in maniera così complicata, con un tie break importante, giocato bene e con le scelte giuste fatte nei momenti giusti, era sicuramente un momento positivo per me" , ha dichiarato Musetti nelle parole riportate e raccolte da SuperTennis.

"Peccato non aver preso il largo nel 4° set quando ho avuto l’occasione di farlo. Lì, nel finale del 4° e a inizio 5°, ho avuto un po’ di sfortuna… purtroppo è un periodo in cui la fortuna non è dalla mia parte… ma prima o poi girerà.

Da quel momento in poi lui è stato bravo a non concedere più nulla e, con merito, ha preso il largo. Io, al contrario, non sono più riuscito a essere sufficientemente solido da dargli fastidio" .