Le dure parole di Iga Swiatek sul caso Alexander Zverev: "L'ATP deve decidere"

© Darrian Traynor/Getty Images

Il tribunale di Berlino ha annunciato che Alexander Zverev affronterà un processo per le accuse di violenza domestica mosse dalla sua ex fidanzata Brenda Patea. L'udienza dovrebbe tenersi nel mese di maggio e potrebbe avere un forte impatto sul calendario del tennista tedesco.

Zverev ha già ricevuto una multa di 450.000 euro per lesione personali, ma ha deciso di presentare ricorso contro l'ordinanza. Considerando tutti questi elementi e tenendo conto della gravità delle accuse da cui dovrà difendersi Zverev, molti addetti ai lavori e appassionati di tennis hanno giudicato quantomeno inusuale la scelta di inserire il giocatore di Amburgo nel Player Advisory Council.

Swiatek commenta il caso Zverev: le dure parole della giocatrice polacca

Iga Swiatek, dopo l'esordio vincente contro Sofia Kenin agli Australian Open, è stata interrogata sull'argomento in conferenza stampa. "Non esiste una risposta positiva.

Penso che spetti all'ATP decidere. Sicuramente non è giusto promuovere un giocatore che sta affrontando accuse di questo genere. Non so quale sarà il risultato delle indagini. Dovreste chiedere all'ATP, perché non sono nella posizione per giudicare" , ha detto la numero uno WTA.

Sul match con Kenin, la polacca ha spiegato: "Non è stato il match di primo turno più facile. Ho cercato di trovare il mio ritmo, soprattutto nel primo set. Sono contenta di aver vinto tutti i punti importanti" .

Swiatek ha infine dedicato un messaggio ad Ashleigh Barty, giocatrice che ha sempre stimato. "Era difficile giocare contro di lei. Sapevi come avrebbe giocato, ma riusciva a fare tutto bene e a metterti in difficoltà. Le partite contro di lei hanno rappresentato una fonte di motivazione per me. Non l'ho mai battuta" .