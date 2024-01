Holger Rune e la 'maledizione' di Netflix: "Penso che sia stupido"

Australian Open - Day 3: Carlos Alcaraz di sera, in campo 5 tennisti italiani

"Penso che sia stupido, senza voler offendere nessuno. Credo che non abbia niente a che fare con quello. Sabalenka ha partecipato e ha vinto l'Australian Open nel 2023" .

Non lo vedo giocare da un po' di tempo e dovrà farmi trovare pronto" . Rune ha chiuso la conferenza stampa rispondendo a una domanda legata alla presunta "maledizione" Netflix. Un tema su cui ha scherzato la stessa società statunitense nella seconda stagione di Break Point, specialmente dopo il successo ottenuto lo scorso anno da Aryna Sabalenka .

Un tennista che ha sfidato in diverse circostanze a livello Junior. "Sono passati molti anni. Ci conosciamo molto bene e ci siamo affrontati molte volte. Sicuramente sarà interessante misurarsi con lui nel circuito maggiore.

Credo sia diventata una battaglia fisica alla fine e mi sono sentito bene" , ha spiegato il danese in conferenza stampa. Rune affronterà al secondo turno la wild card francese Arthur Cazaux, che ha sconfitto Laslo Djere al quinto set.

Ho dovuto trovare il modo per abituarmi alle dure condizioni, soprattutto all'inizio del match. Ho mantenuto la calma e credo di aver espresso un ottimo tennis. Lui ha alzato il suo livello, e questo ha reso le cose più complicate.

In una giornata particolarmente calda, Rune è stato bravo a gestire meglio del suo avversario la partita dal punto di vista fisico e ha iniziato il suo cammino a Melbourne con una importante vittoria.

Holger Rune si è preso la sua personale rivincita ai danni di Yoshihito Nishioka al primo turno degli Australian Open e ha chiuso il match con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6( 3) , 6-4. Il giapponese era riuscito a batterlo lo scorso anno proprio in Australia, ma al torneo ATP 250 di Adelaide 1.

