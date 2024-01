Giorgi alimenta la polemica: "Non dico quello che penso. Succede sempre contro... "

© Cameron Spencer/Getty Images

Il primo turno degli Australian Open ha sorriso ai colori azzurri. Sono infatti ben 9 gli italiani (sei giocatori e tre giocatrici) ad avanzare alla fase successiva del prestigioso slam australiano. Un risultato mai ottenuto prima d’ora a Melbourne, che testimonia l’ottimo stato di salute che vive il nostro movimento.

Purtroppo non fa parte di questo gruppo Camila Giorgi, che si è dovuta arrendere a Vika Azarenka, con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Un match lottato, quello tra l’azzurra e la bielorussa, ma che alla fine ha visto prevalere la numero 22 del ranking mondiale.

La tennista marchigiana ai microfoni di Eurosport è apparsa un po’ contrariata quando le è stato chiesto un parere sui falli di piede che le sono stati imputati dal giudice di sedia: “Non voglio commentare o dire quello che penso su questo discorso.

Ci sono certe cose che non puoi cambiare a causa di tante cose. Sono abituata, soprattutto quando gioco contro determinate avversarie. A un certo punto, capita sempre qualcosa in un momento importante. Non sono sorpresa, preferisco non dire per quali motivi.

È allucinante, questo è il tennis”, ha glissato.

"Ho dato tanto al tennis, non mi dispero più per le sconfitte"

La trentaduenne di Macerata vede però il bicchiere mezzo pieno e si reputa comunque soddisfatta della sua prestazione.

La sua disamina in conferenza stampa: “Ho dato tutto. Era da molto che non venivo a prendermi il punto a rete e imporre il mio tennis. Nel primo set ho pagato il periodo di inattività. Non voglio essere critica verso me stessa perché nel secondo parziale ho giocato bene.

Nel terzo invece ho fatto bene solo a tratti, non essendo solida come avrei voluto. L’ex campionessa a Toronto ha poi manifestato il suo stato d’animo dopo la sconfitta, dando alcuni indizi sul futuro: “Vivo alla giornata, non ho programmi.

Voglio solo stare bene fisicamente. La sconfitta non fa più male. Ho già dato tanto al tennis ed ora vivo tutto con più leggerezza. Ho ancora tanta passione ma non vivo con l’ansia per la prestazione”, ha concluso.