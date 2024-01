Lorenzo Sonego carico in vista di Alcaraz: "È una grande opportunità"

© Julian Finney/Getty Images

Con una bella e convincente prestazione Lorenzo Sonego vince il primo turno degli Australian Open, battendo il britannico e comunque insidioso Daniel Evans, più avanti di poche posizioni in classifica. Match combattuto e come capita spesso in queste circostanze Lorenzo ottiene la meglio, completando così un record storico.

Anche grazie a lui l'Italia ha ben sei tennisti al secondo turno degli Australian Open, non era mai successo nella nostra storia e ciò testimonia il grande momento del movimento azzurro. Sinner e non solo e l'Italia - dopo la vittoria dello scorso anno - non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Al secondo turno per Sonego sarà quasi impossibile visto che il tennista torinese affronterà il numero due al mondo Carlos Alcaraz. E chissà che non nutre la possibilità di fare uno scherzetto allo spagnolo, e fare magari un piccolo favore al grande amico Jannik Sinner.

Dopo il match con Evans l'azzurro ha parlato così nel post gara: "È stato un match di grande qualità contro un avversario molto ostico, sono soddisfatto. All'inizio ho avuto qualche problema in risposta ma dopo non ho più regalato punti.

Il tiebreak del secondo set è stato fondamentale, ero sotto 0-4 e ci ho creduto, sono riuscito a ribaltarlo e lì è cambiata la sfida. Per lui è stata una botta, invece a me ha dato grande serenità".

Sulla sfida con Alcaraz Lorenzo ha continuato: "Ci siamo affrontati quando era numero 50, era a Cincinnati ma sono cambiate davvero tante cose. Ha migliorato tutto il suo repertorio e so che dovrò fare del mio meglio per batterlo.

Affrontare top del circuito è un'opportunità per migliorare e mi aiuta a capire cosa fare, al momento voglio solo godermi questa situazione", ha concluso così l'azzurro. Sonego è tornato dopo tempo in Top 50 e sta offrendo un ottimo rendimento.

I tifosi non dimenticano il suo ruolo fondamentale nell'ultima Davis in doppio ma ora l'azzurro vuole crescere anche in singolare e migliorare il suo Ranking, provando ad avvicinare il suo Best Ranking.