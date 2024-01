Alexander Zverev risponde ai media: "Solo i giornalisti pensano al mio processo"

© Cameron Spencer/Getty Images

Il tennista tedesco Alexander Zverev è uno dei potenziali outsider di questi Australian Open 2024. Non è tra i principali favoriti ma potenzialmente può dare fastidio a chiunque e ai Quarti potrebbe affrontare Carlos Alcaraz, in semifinale eventualmente il russo (e di certo non amico) Daniil Medvedev.

Il numero 6 al mondo ha debuttato in queste ore a Melbourne, ha faticato più del dovuto per vincere in quattro set contro il connazionale Koepfer. Due primi set combattutissimi e nel terzo lo spunto decisivo per passare al turno successivo dove Zverev affronterà lo slovacco Klein mentre al terzo turno potrebbe sfidare il ceco Lehecka.

Nonostante ciò con il tedesco non si parla di tennis e a tenere banco in queste ore è la decisione del Tribunale di Berlino di giudicare le accuse nei confronti del tedesco, accusato di aver abusato fisicamente di una donna: il caso verrà affrontato poco prima del Roland Garros, torneo che avrà inizio il prossimo 27 Maggio.

Diversi giocatori hanno parlato di questa vicenda, chi ha preferito non commentare e chi invece ha punzecchiato sui social (vedi la russa Kasatkina) e ovviamente anche nella conferenza di Zverev non poteva mancare questo discorso.

Le parole di Zverev in conferenza

Dal match al processo, Zverev ha parlato di tanti temi e a riguardo ha commentato: "Se il processo in Germania intacchera' il mio ruolo nel consiglio dei tennisti Atp? Non vedo cosa potrebbe intaccare questa cosa e non vedo perché dovrei lasciare.

Non c'è alcun punto interrogativo a riguardo, non C'è nulla da dire. Se ho fiducia dei colleghi? Beh, nessuno mi ha detto nulla e quindi ho motivo di credere che non ci sono problemi". Il giornalista ha detto che si dice in giro che addirittura Sascha non dovrebbe giocare e il tedesco ha risposto: "Chi? Solo i giornalisti stanno dicendo questo e loro sono gli unici che sono interessati a questa storia ed hanno qualcosa da scrivere".

Zverev ha parlato anche della vittoria ed ha commentato: "Ho sempre faticato nei primi turni ma sono felice di essere andato avanti. Ovviamente questo non è il mio miglior tennis, tutti lo avete visto. Dominik ha giocato bene e sono soddisfatto della vittoria".