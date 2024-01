Martina Trevisan: "Tathiana Garbin ha cambiato la mia visione della vita"

Australian Open - Djokovic soffre ma batte Prizmic in 4 set. Si salvano Rublev-Fritz

Australian Open - Esordio positivo per Musetti, Cobolli fa l'impresa. Fuori Errani

Australian Open - Day 3: Carlos Alcaraz di sera, in campo 5 tennisti italiani

Giorgi alimenta la polemica: "Non dico quello che penso. Succede sempre contro... "

Matteo Berrettini ha rinunciato al Capodanno con Melissa Satta per allenarsi

Sono molto stanca e anche molto contenta. Anche se l’anno è appena iniziato aspettavo questa vittoria, ero reduce da due sconfitte e forse mi sono messa troppa pressione addosso. Sono contenta perché non stavo giocando bene e non avevo buone sensazioni" .

In quel momento di difficoltà ci siamo unite ancor di più, abbiamo lasciato fuori dal campo il superfluo e abbiamo concentrato tutte le nostre energie sul risultato” . Parlando del suo complicato momento e dell'esordio vincente agli Australian Open , Trevisan ha aggiunto: "È stata una partita dura.

"La partita di tennis non era davvero nulla rispetto a quello che stava passando e che stava per affrontare. Tathiana mi ha dato tantissimo nel corso della mia carriera e di certo ha cambiato la mia visione della vita e delle cose.

Conosciamo Tathiana da tanti anni, il bene che le vogliamo è tanto… non è facile affrontare delle partite quando accanto hai una persona che sta lottando per una cosa del genere" , ha spiegato Trevisan nelle parole raccolte da SuperTennis al termine della rimonta contro la qualificata messicana.

"Quello che è accaduto in Billie Jean King Cup mi ha cambiato come persona. È cambiata anche la giocatrice, certo, ma dal punto di vista personale è stata molto intensa e difficile.

Un gruppo capace di trarre forza dai risultati e dal supporto delle altre giocatrici, e pronto a fare il possibile per rendere orgogliosa Tathiana Garbin . La capitana della squadra italiana ha voluto parlare della sua battaglia personale con un tumore raro proprio dopo la sconfitta nell'ultimo atto della BJK Cup.

