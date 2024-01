Zeppieri sul match con Norrie: "Lui è il favorito, ma non mi farò impressionare"

© Cameron Spencer/Getty Images

"Sono state due emozioni diverse. Oggi sono decisamente più consapevole delle mie capacità. La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono contento, spero possa aiutarmi anche per tutto il resto dell'anno" .

Il secondo successo a livello Slam di Giulio Zeppieri ha un sapore diverso. Dopo aver battuto Alexander Bublik al Roland Garros lo scorso anno, il tennista italiano si è sbloccato anche a Melbourne e ha sconfitto in quattro set Dusan Lajovic.

Zeppieri ha vinto e convinto nelle qualificazioni e non ha nessuna intenzione di mollare la presa nonostante il prossimo complicato impegno. L'avversario che dovrà superare agli Australian Open per accedere per la prima volta in carriera al terzo turno in un Major porta infatti il nome e il cognome di Cameron Norrie.

Zeppieri: "Sono entrato bene in campo. Norrie? Partita tosta ma... "

“Sono entrato bene in campo, avevamo preparato bene la partita anche perché sapevamo cosa aspettarci da lui. Fortunatamente ci hanno messo su un campo piccolo e questo credo mi abbia aiutato molto, lui ama stare dietro e iniziare bene lo scambio quindi il campo piccolo mi ha favorito nel servizio e nella risposta.

Sono contento di come ho gestito il terzo e il quarto set e, soprattutto, di come ho affrontato il tie break. Ci portiamo a casa un’ottima vittoria, ottimi momenti di tennis" , ha detto Zeppieri in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Norrie? Abbiamo giocato in quali a Roma qualche anno fa, ma ovviamente in condizioni molto diverse, e anche il suo ranking era decisamente diverso. Fisicamente è molto preparato, ha un ottimo rovescio, è mancino come me e serve bene.

Inutile dire che sarà una partita tosta. Dovrò recuperare bene dalle fatiche di oggi ma sono convinto di poter fare un ottimo match. Lui è il favorito ma questo cambia poco, non mi farò impressionare e farò il mio match" .