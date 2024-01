La delusione di Naomi Osaka: "Al momento è un po' uno schifo"

© Cameron Spencer/Getty Images

Non l’esordio che avrebbe sognato. Si conclude subito il cammino di Naomi Osaka agli Australian Open. La tennista giapponese, due volte campionessa in Australia, si è arresa in due set alla francese Caroline Garcia col punteggio di 6-4 7-6(2) nel primo turno dello slam australiano, mostrando di essere lontana dalla forma migliore.

Un risultato deludente per la 26enne nipponica, che in conferenza stampa ha espresso tutta la propria insoddisfazione per questo difficile ritorno a Melbourne.

Le parole di Naomi Osaka

L’ex numero uno del mondo ha dichiarato di aver dato il massimo contro un’avversaria piuttosto ostica.

“Penso che sia stato un ottimo incontro. Per quanto mi riguarda, ho sentito di aver dato il meglio che potevo. È stato molto bello essere di nuovo sulla Rod Laver, sentire il pubblico, quanto hanno interagito con la partita.

È stato divertente” ha commentato Osaka. Per la tennista giapponese si tratta di una partita in cui non è riuscita ad ottenere nemmeno una palla break. “Le risposte sono state molto importanti, ma credo che avrei potuto fare un po' di più dai colpi da fondo campo.

Mi sembrava di essere costantemente in contropiede e di essere molto esitante. Penso che sia dovuto al fatto che non giocavo partite da un po' di tempo. Ero un po' sovrappensiero nella mia testa su dove andare. È una cosa che verrà col tempo.

Ma al momento è un po' uno schifo” ha dichiarato una delusa Osaka. Sul suo calendario nei prossimi mesi. “Wim mi ha appena parlato di giocare molte più partite. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Sicuramente penso di giocare Dubai, Indian Wells, Miami, Charleston e poi probabilmente una stagione completa sulla terra battuta” ha spiegato la quattro volte campionessa slam.

Osaka ha infine concluso dicendosi frustrata per non essere riuscita ad ottenere l’esordio sperato: “Credo di sentirmi ancora un po' delusa. Non so se sono delusa da me stessa. Non credo sia possibile, perché sento che non avrei potuto fare di più con le circostanze.

Mi sono sentita nervosa, ma ho continuato a ripetermi di essere positiva. L'agonista che c'è in me è davvero frustrata dal fatto di non riuscire a vincere queste partite, ovviamente. Penso che devo solo continuare a vivere giorno per giorno, ad allenarmi duramente e a giocare molte più partite, e spero che i miei sogni si avverino”.