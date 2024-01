Camporese sull'infortunio di Matteo Berrettini: "Il problema è..."

© Kelly Defina/Getty Images

Che fine ha fatto Matteo Berrettini? È questo l’interrogativo che ormai da un anno buono ricorre nei discorsi degli appassionati di tennis, abituati ad ammirare l’italiano esprimere un tennis che l’aveva reso di diritto uno dei migliori tennisti del circuito.

Poi quell’infortunio che lo costringe a saltare la stagione sul rosso nel 2022, il ritorno e i successi sull’erba di Stoccarda e del Queen’s che fanno sperare che i problemi siano finiti. È invece soltanto l’anteprima di un incubo che si compie nel 2023, quando Berrettini soffre di un altro problema agli addominali e che poi ha il suo compimento con l’infortunio alla caviglia agli Us Open.

Una stagione da dimenticare, che lo fa scivolare fuori dai primi 90 al mondo, ma non è ancora finita. il 2024 è iniziato con l’inatteso ritiro dagli Australian Open per un problema al piede destro, che ha gettato un’umbra di mistero sullo stato del tennista romano.

Un calvario senza fine, che sta limitando quello che fino ad un paio di anni fa era il numero sei del mondo e il rappresentante azzurro numero uno. Delle continue ricadute e i tanti problemi fisici del 27enne italiano ha parlato il connazionale Omar Camporese, che al Corriere dello Sport ha riflettuto sulla situazione del martello romano.

Le parole di Omar Camporese

L’ex numero 18 del mondo, dopo l’ennesimo infortunio subito da Berrettini, ha espresso la propria solidarietà al finalista di Wimbledon 2021, memore dei problemi fisici che hanno condizionato anche la sua carriera.

“Appena ho letto del suo ritiro ho chiuso i social perché purtroppo la mia carriera si chiuse un po’ allo stesso modo. Quando un giocatore sta male non mente, non è prevenzione. Il problema è come mai duri così tanto questa sua inattività.

Nel 2023 credo abbia giocato una decina di tornei, e bisogna capire cosa non va, perché quando si sta male si ricomincia solo se si torna a posto. Invece lui prova a rientrare per poi ritirarsi, ed è strano” ha dichiarato Camporese.

L’ex tennista azzurro ha poi aggiunto: “Ha anche un fisico molto cristallino. Forte negli arti superiori. Quando tre anni fa lo vidi giocare dal vivo a Torino, alle ATP Finals, mi stupì il modo in cui colpiva la palla: rigido, esprimendo forza bruta, non elastica, esponendo il suo corpo a sollecitazioni pesanti”.