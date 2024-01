Alex de Minaur lancia il guanto di sfida a Matteo Arnaldi: "Cerco vendetta"

© Cameron Spencer/Getty Images

Alex De Minaur non stecca l’esordio agli Australian Open e va al secondo turno. Il tennista australiano ha superato in un primo turno abbastanza ostico Milos Raonic, dopo aver perso il set iniziale. Il canadese ha alzato bandiera bianca dopo il secondo set e ha consegnato la vittoria al nuovo numero 10 del mondo, che tanto bene sta facendo in questo inizio stagione.

Il tennista nativo di Sydney ha toccato in conferenza stampa diversi tempi. Uno dei quali, il suo allenatore Adolfo Gutiérrez. Se la figura di Lleyton Hewitt, suo consigliere, è molto più nota ai media per il suo passato da tennista, quella del suo coach, lo è molto meno.

Le sue splendide parole di dedica: "È un secondo padre per me. Siamo insieme da circa 16 anni, mi ha accolto quando ero un ragazzino e la mia famiglia faceva fatica a pagarlo e lui mi è stato vicino. Significa molto aver raggiunto tutto questo insieme, passando dal giocare tornei quando avevo 8 anni e stare in motel in tutta Europa, a vederci oggi nella top-10.

Non ce l'avrei mai fatta senza di lui, merita tutto il merito del mondo perché devo tutto a lui. Non gli piace stare sotto i riflettori, ma se li merita tutti", ha detto. Sul match invece ha detto questo: “Non è il modo in cui avrei voluto passare al turno successivo.

A metà del secondo set ho notato che stava perdendo un po’ di velocità. E’ stato difficile giocare contro di lui. E’ un avversario imprevedibile. Non ti dà ritmo. Arrivati sul tie break ho accusato un po’ di nervosismo, perché ogni punto era decisivo".

Un pensiero su Arnaldi, suo prossimo avversario

Ecco cosa ha detto del tennista azzurro, che ha vinto il suo primo match a Melbourne qualche giorno fa. L’australiano è già concentrato sul prossimo match contro di lui: “Per me l'unica cosa su cui sono veramente concentrato è la sfida contro di lui.

E’ un giocatore italiano di grande qualità, che gioca con grande potenza. Ha iniziato l'anno molto bene. Sarò pronto per questa battaglia, qualsiasi cosa accada. Poi ha aggiunto: “Come sapete la Coppa Davis è una priorità per me, e non posso non pensare che Matteo ci ha battuti in finale.

Farò del mio meglio per cercare di ottenere vendetta. E’ un avversario di qualità",ha concluso.