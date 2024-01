Adriano Panatta tuona contro i critici di Matteo Berrettini: "Sono disgustato"

© Patrick Smith/Getty Images

Non c’è tregua per Matteo Berrettini. Dopo un 2023 contraddistinto da tanti problemi fisici, che ne hanno causato la repentina discesa in classifica oltre la centesima posizione, anche il 2024 non sembra essere iniziato meglio.

Il tennista romano ha infatti annunciato il suo forfait agli Australian Open, ancor prima di esordire, a causa dell’ennesimo infortunio, stavolta al piede destro. Il 26enne avrebbe dovuto affrontare Stefanos Tsitsipas, ma ha preferito non aggravare ulteriormente le cose e preservare il suo fisico.

Da registrare purtroppo le ormai consuete critiche nei confronti dell’ex finalista di Wimbledon, sul quale si è abbattuta nelle ultime stagione una vera e propria maledizione. In soccorso di Berrettini è venuto Adriano Panatta, che nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, l’ha difeso a spada tratta: “Purtroppo abbiamo perso Berrettini, si è ritirato dal tabellone principale perché ha ancora male al piede.

È un peccato perché era andato fino in Australia, convinto evidentemente di poter giocare. Io voglio fare un appello perché sono disgustato da quello che sta succedendo sui social contro questo ragazzo che viene incolpato di avere una bella ragazza e di vivere una storia d’amore.

Danno la colpa a Melissa Satta”, ha dichiarato contrariato.

"L'amore non ha mai fatto male a nessuno"

Purtroppo i social li stanno massacrando, è veramente una cosa brutta, antipatica. Questa cosa non c’entra niente, lui purtroppo è stato sfortunato per un anno intero.

La sfortuna lo colpisce ancora, speriamo che passi e possa tornare quello di due anni fa. Era tra i primi dieci del mondo, era in finale a Wimbledon, non dimentichiamolo. L’amore non ha mai fatto male a nessuno”. The Hammer' potrebbe tornare direttamente sul cemento americano con una classifica migliore di quella attuale, che gli permetterebbe quanto meno di essere nel tabellone principale dei Master 1000 di Indian Wells e Miami.

L'opzione di usufruire del ranking protetto, visto che l'ultima gara disputata risale al 31 agosto agli Us Open, non è per niente remota.