Jabeur parla di Andreeva: "Sarò il suo idolo, ma vorrà prendermi a calci nel c**o”

Ons Jabeur ha iniziato con il piede giusto il suo cammino agli Australian Open. La tunisina non aveva ancora disputato un match, prima della convincente vittoria contro Yulia Starodubtseva, in questo inizio stagione. Un secco 6-3 6-1 che le dà momentaneamente ragione sulla scelta di non prender parte a nessun torneo preparatorio.

L’ex numero due lo scorso anno si fermò proprio al secondo turno battuta da Marketa Vondrousova. La tre volte finalista slam non ha nessuna intenzione di lasciare Melbourne anzitempo anche in questo 2024, ma per farlo dovrà superare un avversario tutt’altro che semplice, l’emergente Mirra Andreeva, che tanto bene sta facendo.

Penso che stia giocando benissimo, come se potesse giocare solo un paio di tornei data la sua età. Credo che dovrebbe giocare più tornei. Sarà un match molto duro. So che ha 16 anni, ma è molto forte.

Sarò anche il suo idolo, ma sicuramente vorrà scendere in campo e prendermi a calci nel c***o”, ha scherzato Jabeur. “ Ma è un onore giocare contro di lei. Sono una sua grande fan e mi piace il suo atteggiamento in campo.

Sarà una partita fantastica per entrambe", ha poi spiegato.

La decisione di iniziare direttamente da Melbourne

Poi è tornata sulla decisione di non prender parte a nessun torneo prima degli AO: “Questa decisione è stata presa prima della stagione sull'erba dello scorso anno.

Sentivo di essermi infortunata molto, perché la stagione è molto lunga. Allora ho pensato: 'Ok, forse è meglio che mi riposi e mi prenda il tempo necessario per fare una buona pre-stagione' Sono sicura che dopo potrò giocare molte partite e non mi mancheranno troppo, quindi ho pensato: "Conserverò tutte le mie energie per gli Australian Open".

Visto quello che è successo l'anno scorso (perdere al secondo turno), non volevo correre rischi, tornare e giocare molti tornei", ha concluso.