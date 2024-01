Medvedev e le differenze tra Australian Open e US Open: "A Melbourne è diverso"

© Julian Finney/Getty Images

L'esordio di Daniil Medvedev agli Australian Open, soprattutto a causa dell'eccessivo caldo, si è rivelato più complicato del previsto. Il russo ha affrontato il qualificato Terence Atmane e perso il primo parziale dopo aver servito per il set.

Medvedev ha ceduto la battuta in malo modo per due volte di fila e conferito fiducia al suo rivale. L'ex numero uno del mondo è riuscito a ribaltare un match diventato insidioso e Atmane è crollato in preda ai crampi all'inizio della quarta frazione di gioco, quando ha deciso di ritirarsi.

"Non sono le condizioni peggiori in cui abbia mai giocato, ma era da una settimana che non faceva così caldo qui. Ci sono state delle ore di intenso caldo, ma quando ti alleni non hai la stessa tensione. Sei sempre nervoso quando giochi la prima partita in uno Slam.

Fisicamente non è stato facile e sono felice di essere riuscito a uscirne meglio sotto questo punto di vista. Devi cercare di mostrare il meno possibile al tuo avversario. A volte non riesci a contenerti perché sei stanco o frustrato.

Se avessi iniziato a fargli capire qualcosa del genere, magari non avrebbe avuto i crampi. Quindi penso sia sempre meglio non mostrare nulla al tuo avversario" , ha dichiarato Medvedev in conferenza stampa.

Medvedev e le differenze tra Australian Open e US Open

Medvedev ha confessato di non aver mai visto giocare prima Atmane: un tennista che, stando alle sue dichiarazioni, potrebbe presto fare il suo ingresso in top 30.

"Non lo conoscevo. Tutti mi hanno parlato del suo dritto e spiegato che il rovescio non era altrettanto buono, ma credo ne abbia sbagliati forse tre. Ha giocato bene ed è stato solido. Credo possa diventare un top 30, vedremo come andranno le cose per lui" .

Il russo si è infine soffermato sulle diverse sensazioni che prova quando gioca gli Australian Open e gli US Open, i due Slam sul cemento. "Rispetto ad altri tornei sul cemento, è vero che qui provo sensazioni peggiori.

Non conosco i motivi e le ragioni. Allo stesso tempo, però, ho raggiunto due volte la finale e in un caso sono andato molto vicino alla vittoria. Quindi spero di poter mostrare il mio miglior tennis almeno una volta e vincere il torneo.

Agli US Open, invece, riesco a raggiungere il picco. Non sei esausto come nel finale di stagione; mentre in Australia è diverso: ci arrivi dopo la preparazione e non sei sicuro di essere pronto" .