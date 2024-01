Lorenzo Musetti: "Ho ritrovato il mio equilibrio e sono sulla strada giusta"

"Non so se sia davvero la regola migliore" - Novak Djokovic dopo il match con Prizmic

La scorsa stagione ero un po' fuori dal tennis, per ovvie ragioni; non eravamo preparati e abbiamo fatto scelte importanti che cambieranno la nostra vita ma quando c’è l’amore c’è tutto, la chimica migliore.

Sono felice di aver sofferto e di aver portato a casa questa prima vittoria in Australia" , ha detto Musetti in conferenza stampa e nelle parole raccolte da SuperTennis . "Spero di continuare così e portare un Lorenzo più maturo… da papà… anche sul campo.

Lo scorso anno era stata abbastanza amara, avevo perso al quinto set dopo aver recuperato da 2 set a zero. Oggi, invece, dopo aver perso il terzo sono stato molto bravo a recuperare subito il break iniziale nel quarto. Non era facile giocare perché faceva davvero molto caldo, inoltre lui è un giocatore ostico.

Per approdare al terzo turno, Musetti dovrà vedersela con Luca Van Assche , tennista con cui si è allenato molto durante la off-season.

Musetti ha infatti inciso nei due tie-break che hanno caratterizzato i primi due set e non si è lasciato condizionare dalla reazione del rivale. Il francese ha ridotto il gap con un importante 6-4, ma l'azzurro gli ha lasciato solo due game nella quarta frazione di gioco.

