Cobolli, prima vittoria in uno Slam: "Sono molto contento. Pensavo di averla persa"

© Daniel Pockett/Getty Images

Le qualificazioni disputate con il peso di chi non è passato per l'ingresso principale a causa di una sola posizione; l'autorevolezza con cui ha conquistato il main draw; il coraggio mostrato nell'incredibile match di primo turno con la testa di serie numero 18 Nicolas Jarry.

In questa primissima parte di stagione è possibile scoprire la personalità di un tennista disposto a lavorare in silenzio e sacrificarsi per raggiungere i suoi obiettivi. Flavio Cobolli non dimenticherà mai - per una serie di validi motivi - questo giorno e la prima vittoria ottenuta a livello Slam.

Una vittoria arrivata al quinto set contro un giocatore forte e insidioso. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 e al secondo turno degli Australian Open proverà a superare anche l'ostacolo Pavel Kotov.

Flavio Cobolli: "Sono molto contento. Si trattava del mio primo vero match 3 su 5"

"Sono molto contento della prestazione di oggi, per me si trattava del primo vero 3 su 5. Quello con Carlos Alcaraz non lo conto … era la prima volta che mi confrontavo con questa regola e credo di averla gestita al meglio.

Sono molto contento di come ho affrontato le difficoltà, e sono state tante. Sinceramente pensavo di averla persa, ma sul cambio del 5-4 ho guardato il mio team e ho visto che ancora ci credeva e mi incitava. Ho subito cambiato idea, ho provato a dare tutto… hanno avuto ragione" , ha dichiarato Cobolli in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Chi mi conosce bene sa che mi piace giocare in condizioni complicate, anche quando il tifo è a sfavore. Oggi devo dire che il tifo per Jarry era piuttosto scomodo ma ce lo aspettavamo; papà mi ha avvisato: 'Guarda che c’è un muro rosso, stai attento!’.

, mi ha detto prima del match. Credo di averla gestita bene, pensavo solo a me stesso… come disse una volta Nole, sentivo solo ‘Favio, Flavio’ " .