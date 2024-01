Andrey Rublev si salva: "Seyboth Wild meritava di vincere, sono entrato nel panico"

© Daniel Pockett/Getty Images

Andrey Rublev ha rischiato grossissimo durante il primo turno degli Australian Open. Nonostante i due set di vantaggio, il tennista russo non ha saputo archiviare subito la pratica Thiago Seyboth Wild, che pian piano è rientrato pericolosamente in gara.

I due hanno poi dato vita a una battaglia di quasi 4 ore, decisa al tie-break del quinto parziale. Il 26enne di Mosca, seppur con tanta fatica, si è qualificato per il secondo round. In conferenza stampa il numero 5 del mondo ha analizzato la lunga partita sul Margaret Court Arena: "Sono stato io a crearmi problemi, perché non ho giocato bene fin all'inizio ma ho gestito molto bene le emozioni.

Avanti 2-0, ho cominciato a rilassarmi un po' Non ero più concentrato come prima. Ho avuto un'ottima opportunità in un momento, 15-40, e non sono riuscito a sfruttarla. Poi mi ha strappato il servizio nel game successivo e ha avviato la sua rimonta.

Iniziava a sentire meglio la palla, serviva e si muoveva meglio" ha spiegato.

Rublev choc: "Sono entrato nel panico"

"Nel quinto set mi sono fatto prendere dal panico del momento. Ho avuto più opportunità durante tutto il parziale ma non ce l'ho fatta.

Nella prima situazione di 0-40 ha servito sempre in modo irreale. Poi tre match point e ancora una volta non c'è stato molto da fare. Nel tie-break ho pensato: 'Dopo tutte queste occasioni, merita di vincere' Inoltre era in vantaggio per 4-1.

Meritava di vincere. Lui era completamente liber e si divertiva. Io mi sentivo completamente teso e bloccato. Mi son detto di finire il match senza dire nulla. E in qualche modo quelle parole un po’ mi hanno dato sollievo. Ho avuto la fortuna che non ha servito la prima in alcune occasioni e sulla seconda ne ho approfittato" ha aggiunto.

Rublev ha inoltre rivelato come abbia chiesto informazioni a Daniil Medvedev sul giocatore brasiliano, che aveva sconfitto proprio il russo al Roland Garros lo scorso anno: "Gli ho chiesto come gioca Thiago perché non l'ho mai visto. Sapevo che aveva un dritto davvero fantastico e lui me l'ha confermato".