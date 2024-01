McEnroe svela chi può battere Novak Djokovic agli Australian Open: fan spiazzati

© Sarah Stier/Getty Images

E’ iniziato ufficialmente l’evento più importante di inizio stagione, l’Australian Open. Dopo alcuni tornei preparatori in Australia, come Brisbane e Adelaide, è arrivato il momento tanto atteso.

Tanti giocatori in lizza per alzare il prestigioso trofeo a Melbourne. Quello più indiziato, nemmeno a dirlo è Novak Djokovic, campione in carica qui e possessore, nel corso di tutta la carriera, di ben 10 titoli (record assoluto).

Dietro di lui i tre tennisti alle sue spalle in classifica, che tanto bene hanno fatto nella scorsa stagione, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e il nostro Jannik Sinner, in ordine di classifica. Ma c’è chi vede in un possibile antagonista del fuoriclasse serbo un altro giocatore in piena forma, che in questo inizio di stagione ha portato a casa anche un titolo, Grigor Dimitrov.

John McEnroe crede nella nuova maturità del bulgaro: "Se dovessi scegliere qualcuno che potrebbe intrufolarsi, per così dire, e sono molto felice di vedere che in questa fase della sua carriera ha il potenziale per fare qualcosa che non ha mai nemmeno sfiorato, sceglierei Dimitrov.

Il ragazzo sembra essere uno dei primi cinque o sei al mondo. Lo prenderei in considerazione, anche se è tipo 12° o 14° al mondo", ha spiegato.

McEnroe sul nuovo infortunio di Nadal: "Credo non giocjherà più"

Qualche giorno fa l’ex leggenda statunitense si era espressa anche sul nuovo infortunio subito da Rafael Nadal, costretto a saltare gli Happy Slam: “"Non mi sto nemmeno lontanamente paragonando a Rafa, ma nella mia mente le poche volte che ho giocato in Australia era per prepararmi al resto dell'anno.

Il momento era difficile per poter mettere tutte le fiches sul tavolo all'inizio. I giocatori hanno ormai accettato il fatto che gli Australian Open sono diventati più importanti di Wimbledon e degli US [Open]. Quando giocavo io, i migliori non giocavano nemmeno.

La strada è stata lunga” ha dichiarato l’americano. McEnroe ha poi aggiunto: “Penso che Rafa sperasse: 'spero di essere pronto per il torneo francese, per vedere se il mio corpo regge' Se così non fosse, credo che non giocherà più.

Ovviamente speriamo tutti che ce la faccia, perché Rafa è stato straordinario per il gioco. Vorremmo vederlo il più a lungo possibile”.