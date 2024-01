Arnaldi: "Stagione importante per me. Possibile match con De Minaur? Sono pronto"

© Darrian Traynor/Getty Images

Nonostante le difficoltà riscontrate nel set inaugurale, Matteo Arnaldi può ritenersi piuttosto soddisfatto del suo debutto assoluto nel main draw degli Australian Open. Il tennista italiano ha gestito bene i momenti importanti e non si è lasciato condizionare dal punteggio o da qualche errore di troppo.

Spinto dall'affetto del pubblico di casa la wild card Adam Walton ha fatto la sua bella figura, ma l'azzurro si è imposto con il punteggio finale di 7-6( 5), 6-2, 6-4. “Ero teso e si è visto, ma sono contento di come l’ho gestita.

Sono arrivato qui due mesi fa e le aspettative c’erano… non mi sarebbe piaciuto perdere al primo turno. Sono riuscito ad entrare nel match, è stato fondamentale. Mi piace giocare tre su cinque anche per questo motivo, pur perdendo il primo set c’è tanta strada da fare prima di perdere la partita" , ha confessato Arnaldi in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

Matteo Arnaldi: "Ero teso, ma sono contento di come l'ho gestita"

Il prossimo avversario di Arnaldi potrebbe essere uno dei tennisti del momento, ovvero Alex de Minaur. L'australiano farà il suo esordio sulla Rod Laver Arena nel Day 2 e affronterà Milos Raonic."Sono entrato bene nel torneo e visto che ho già giocato con un australiano so già cosa aspettarmi nel prossimo turno se dovessi trovare dall’altra parte della rete De Minaur.

Credo sia uno dei pochi australiani con cui non mi è capitato di allenarmi in queste settimane. È cresciuto molto negli ultimi mesi ma devo dire che ha sempre giocato molto bene, ora forse riesce a capitalizzare meglio le vittorie e le partite.

Ha battuto Novak Djokovic, ha vinto con tanti top 10 e anche a fine 2023 stava giocando ad alto livello. Sarà un avversario tosto ma sono preparato" , ha detto Arnaldi sulla ipotetica sfida con De Minaur. "Sarà la stagione delle prime volte….

di nuovo! Ho giocato il primo main draw agli Australian Open e ho fatto le mie prime apparizioni nei tornei australiani. Sicuramente sarà una stagione importante per mantenere e incrementare quello che ho fatto" .