Grigor Dimitrov sul momento d'oro: "Sono una persona migliore rispetto al 2017"

La rinascita di Grigor Dimitrov. Vedere tutto questo talento sprecato è stato per anni un peccato per l’intero circuito e per tutti gli appassionati di tennis. Ma Grigor ha fortunatamente capito che c’è ancora spazio per dare dimostrazione del proprio talento, e dopo tante difficoltà e 5 stagioni avare di risultati, nel 2023 è tornato ad esprimere un livello altissimo.

Due finali perse lo scorso anno, poi il successo a Brisbane una settimana fa, il primo dopo sei lunghi anni di digiuno, a rilanciarlo fino alla 13esima posizione del ranking Atp. In una recente intervista di Atp il 32enne bulgaro ha parlato della sua rinascita e degli ambiziosi obiettivi per il futuro.

Le parole di Grigor Dimitrov

Il tennista bulgaro ha rivelato di non essersi mai arreso, neanche quando i risultati non gli sorridevano. “Sono successe molte cose nel corso di questi anni. Non ho mai pensato che non avrei più vinto un torneo.

Sapevo che l'avrei fatto e ho bussato alla porta molte volte. L'anno scorso ho giocato nove semifinali e ho fatto un paio di finali. Speravo che le cose sarebbero cambiate per me. Ma non si sa quando queste cose arriveranno” ha confessato Dimitrov.

Sulle modifiche al suo stile di gioco, il numero 13 del mondo ha dichiarato: “Molti dei colpi e del piano di gioco erano già pronti. Dovevamo solo fare in modo che fossero più sostenibili nel corso delle partite.

Ho sempre cercato di esplorare quando sono sul campo di allenamento. Ho lo slice, ma anche il rovescio in topspin. Mi piace molto. Si tratta più che altro di scegliere nelle partite quando giocare ogni colpo”. Sulle sue possibilità in questo 2024.

“Non ho mai pensato che la finestra per vincere un Grande Slam si chiudesse. Finché avrò una racchetta in mano, avrò buone possibilità in ogni torneo che disputerò. Ma non voglio pensare troppo al futuro o che il 2024 possa essere l'anno giusto.

Spero che sia un anno pieno di bei ricordi, di belle partite, di belle vittorie e di qualche grande sconfitta, perché questo ti mantiene onesto e ti fa migliorare” ha commentato il bulgaro. Dimitrov ha concluso dichiarando di non amare i paragoni col passato, ma di sentirsi comunque un giocatore migliore rispetto al 2017.

“Non mi piace confrontare gli anni, ma sento di essere in un posto migliore rispetto al 2017, fisicamente e mentalmente. Forse non vincerò più tornei. Una cosa che so per certo è che sono un giocatore migliore.

Sono una persona migliore da allora e, in un certo senso, questo è più importante perché se si mantengono le cose al posto giusto, le cose buone accadranno” ha spiegato l’ex numero tre del mondo.