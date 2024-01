Lorenzo Musetti si prefissa l'obiettivo top 10: "Così cercherò di raggiungerlo"

© Mark BrakeGetty Images

Quando sentiamo il nome di Lorenzo Musetti pensiamo ad un talento smisurato, che però non è riuscito ancora a sbocciare. Il tennista di Massa Carrara sta lavorando per questo. Il 2024 sarà l’anno della sua definitiva crescita e consacrazione?.

Tutti ce lo auguriamo, ma questo passerà solo dal lavoro e da una maturità tennistica, che al momento sembra ancora mancargli. Ai microfoni di Tennis Majors l’ex campione di Amburgo ha delineato un po’ i suoi obiettivi per questa stagione, mettendone in cima alla lista uno in particolare: "Probabilmente è il mio obiettivo, entrare nella top 10, per questo ho lavorato così duramente.

Le vittorie portano fiducia e positività. Devo mantenere l'alto livello del mio gioco, essere più costante. Questa è una cosa e la seconda è lavorare di più in campo, soprattutto durante gli allenamenti.

Se riuscirò a farlo, sarò più vicina a fare un passo avanti, un passo verso la top 10", ha dichiarato il toscano. Lorenzo ha poi spiegato su quale aspetto del suo gioco si è concentrato: “Abbiamo lavorato molto duramente sul servizio e sul ritorno e sento di aver fatto dei miglioramenti in questi aspetti del gioco.

Inoltre, abbiamo lavorato per essere più aggressivi, più orientati all'attacco da entrambi i lati, ma soprattutto per cercare di imporre il mio dritto e venire a rete. Questi erano i nostri obiettivi principali durante la preparazione per il 2024", ha spiegato.

Bonzi all'esordio a Melbourne

Intanto Musetti, sconfitto in un match assai rocambolesco da Alexander Bublik ad Adelaide, ha scoperto il suo primo avversario agli Australian Open. Il 21enne se la vedrà con Benjamin Bonzi e affronterebbe uno tra Luca Van Assche e James Duckworth in caso di vittoria.

Le cose potrebbero complicarsi al terzo turno, perché Stefanos Tsitsipas occupa la stessa porzione di tabellone. Difficile da pronosticare in questo momento un ipotetico derby azzurro con Matteo Berrettini, che esordirà nel tabellone proprio contro il greco.