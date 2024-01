Le ambizione di Coco Gauff: "Voglio vincere almeno dieci Slam"

© Graham Denholm/Getty Images

Cosa si prova a giocare il primo major da campionessa slam? Chiedetelo a Coco Gauff, che arriverà in Australia forte della prima gioia in carriera nello slam di casa contro Aryna Sabalenka. Reduce dalla stagione della consacrazione, la 20enne americana ha iniziato il suo 2024 con il titolo vinto ad Auckland.

Nella conferenza stampa di presentazione agli Australian Open, la numero tre del mondo ha parlato dei propri obiettivi e delle aspettative per il primo slam dell’anno.

Le parole di Coco Gauff

La campionessa degli Us Open ha fatto il punto sul suo stato di forma in vista dell’esordio a Melbourne.

“Nel complesso ad Auckland ho giocato un ottimo tennis. In finale ho avuto la possibilità di vincere il primo set, ma l'ho perso. Penso che sia stato un buon test mentale. Spero che non succeda qui, spero che ogni set point che avrò qui riuscirò a vincere il set.

Credo che aver disputato un match così difficile in finale mi abbia reso più fiduciosa” ha dichiarato l’americana. Coco ha continuato dichiarando di aver “dimenticato” la vittoria agli Us Open già una settimana dopo.

“Quando sono andato in Cina, me la sono già tolta dalla testa. Poi, durante l'off-season, abbiamo festeggiato un po' perché dopo gli US Open è stato tutto così veloce. Ora che mi accingo ad affrontare un altro Slam, mi sembra davvero che sia passato tanto tempo.

L'unica cosa che cercherò di ricordare di quello Slam è il modo in cui ho vinto. Non è stato il mio miglior tennis. È stato più che altro il fuoco mentale. Penso che questa fiducia mi porterà agli Australian Open di quest'anno e probabilmente anche ad altri Slam nel resto della stagione” ha dichiarato la tennista statunitense.

Sul numero di slam che vorrebbe vincere in carriera. “Vorrei raggiungere la doppia cifra. È una cosa bella. Ma non c'è un numero. Potrebbe cambiare a seconda dell'andamento della mia carriera. Al momento direi che la doppia cifra sarebbe una cosa fantastica” ha spiegato Coco, che nel 2024 si è posta anche l’obiettivo Olimpiadi: “Ovviamente voglio vincere in singolare.

Sento che l'apprezzerei allo stesso modo se fosse in singolo o in doppio. Per me non è la stessa cosa di uno Slam. È una priorità”.