Il ritorno di Naomi Osaka agli Australian Open: "Ora ho una mentalità diversa"

Naomi Osaka tornerà a calcare i campi di un Grande Slam dopo oltre un’anno di assenza. L’ex numero, vincitrice nel corso della sua carriera di ben 4 slam (2 Australian Open, 2 Us Open), si ripresenterà a Melbourne Park per cercare di sorprendere.

Dopo aver saltato l’intera stagione 2023, perché incinta, la 26enne ha disputato il torneo di Brisbane, dove è stata eliminata da Karolina Pliskova. “Tornare qui mi provoca tanta nostalgia. Entrare nello spogliatoio e avere lo stesso armadietto, o poter giocare sulla Rod Laver Arena, sapendo che ho vinto due volte qui, queste cose mi rendono felice.

Mi piacerebbe vincere di nuovo qui. Giocare a Brisbane è stato un ottimo test. Onestamente penso che entrambe le mie partite siano state di un livello più alto di quanto indicano. In particolar modo contro Karolina.

Non considero la sua classifica quando gioco contro di lei. È una ex numero 1. Anche contro Amanda è stata una bella partita. E’ stato davvero divertente giocare contro di loro. Rispetto alla sua ultima apparizione qui, ora è mamma.

Le sue sensazioni: “E’ stato difficile lasciarla. Sta imparando cose mentre io non ci sono. Spero che non impari a gattonare prima del mio ritorno. Sono sicuramente triste, ma sento che è una tristezza egoistica perché voglio che lei sia qui.

Ma è meglio che lei sia a casa, essendo così piccola. Tornare dopo 15 mesi non è stato facile. Anche senza aver affrontato, ad esempio, il post gravidanza, di solito sono molto dolorante al primo torneo di ritorno.

Ma il mio corpo sta reagendo abbastanza bene e sono contenta. Mi sono presa molte pause nel corso degli anni. Credo di aver capito che, essendo un'atleta, il tempo è davvero prezioso.

La nuova mentalità di Osaka

Dopo aver avuto Shai, credo di aver affrontato la lotta per tornare al punto in cui volevo essere ed è stata incredibilmente dura.

Ora ho una mentalità positiva e grata. Sono felice di essere qui. Qui ho tanti ricordi positivi come ho detto. Ma non posso pretendere troppo da me, essendo al secondo torneo giocato, soprattutto affrontando i migliori giocatori del mondo.

Parlando di grandi giocatrici, Caroline Garcia sarà la sua avversaria al primo turno: “Sarà sicuramente difficile, ovviamente. È una testa di serie. Ogni volta che gioco con lei, penso sempre che sia una giocatrice incredibile.

In un certo senso sono contenta di giocare contro una testa di serie,spero che, se riuscirò a superarla, il prossimo incontro non sarà così difficile. Penso che in questo momento ho davvero bisogno di giocare molte partite e questo probabilmente mi condizionerà.

Il mio calendario è piuttosto fitto di tornei che voglio giocare. Il mio corpo è molto diverso da quello di prima di Shai. Credo di aver dovuto adattare anche il mio stile di gioco", ha concluso.