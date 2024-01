Evans glissa sul possibile match con Carlos Alcaraz e tira in ballo Lorenzo Sonego

© Sarah Reed/Getty Images

Un problema al tendine d'Achille - avvertito durante il match con Frances Tiafoe al torneo ATP 500 di Vienna ha posto fine aniztempo al 2023 tennistico di Daniel Evans. Il britannico è tornato in campo ad Adelaide ed è uscito agli ottavi di finale dopo aver superato in due set all'esordio Rinky Hijikata.

A fermare il suo cammino ci ha pensato Alexander Bublik, giustiziere di Lorenzo Musetti ai quarti. Evans parteciperà ora agli Australian Open, dove è stato sorteggiato nella parte basse del tabellone. Il suo primo avversario sarà Lorenzo Sonego: in palio potebbe esserci una sfida con il numero due del mondo Carlos Alcaraz.

Evans non pensa al possibile match con Alcaraz e tira in ballo Lorenzo Sonego

In conferenza stampa, Evans non ha voluto rispondere in maniera diretta alle domande relative al teorico scontro con lo spagnolo. "Posso sicuramente vincere il mio match di primo turno.

Dipenderà da come reagirà il mio corpo, la scorsa settimana ha provato dolore. Non ho avuto la preparazione che avrei desiderato. Ma quando affronti uno come Alcaraz, puoi allenarti quanto vuoi e non vincere lo stesso.

Il mio obiettivo in questo momento è Sonego. Vedremo se riuscirò a vincere questa partita" , ha dichiarato il britannico prima di soffermarsi sulle sue condizioni fisiche. "Mi sono perso la Coppa Davis. Quando ho iniziato ad allenarmi di nuovo, ero molto lento.

Ho impiegato un po' più di tempo per riprendermi proprio perché si trattava del tendine. La mia gamba sta bene, è in perfetta forma. Ovviamente devo lavorare su tutto il resto" .