Alex De Minaur non vuole fermarsi: "Vi svelo il mio obiettivo per l'Australian Open"

© Brett Hemmings/Getty Images

Alex De Minaur è uno dei tennisti più in forma del momento. Il 2024 dell’australiano sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Negli ultimi cinque giorni è riuscito a battere di fila ben quattro top 10: Taylor Fritz, Novak Djokovic, Alexander Zverev e per ultimo Carlos Alcaraz.

Il nativo di Sydney ha battuto l’ex numero uno nel match a scopo benefico inserito nella AO Opening Week presented by Herald Sun. Ora è arrivato il momento per De Minaur di sbocciare e il fare il definitivo salto di qualità.

Il miglior risultato del 24enne nello slam di casa è un quarto turno. Recentemente Pat Cash e Todd Woodbridge hanno dichiarato di vederlo pronto per arrivare nelle fasi finali del torneo. Ecco il suo pensiero: "È un grande complimento che alcuni dei grandi giocatori australiani vedano i miglioramenti che ho avuto per essere in grado di competere e andare avanti in questo tipo di tornei.

Il mio obiettivo è stato a lungo quello di arrivare il più lontano possibile nei Grandi Slam e nei tornei più importanti, e quindi perché non agli Australian Open" ha confessato a The Age.

Grande aspettative su De Minaur

E’ probabilmente la prima volta che Alex ha così tanta considerazione dal suo popolo e dagli addetti ai lavori.

L’ingresso in Top 10 lo ha sicuramente responsabilizzato, ma il suo focus è sempre lo stesso, lavorare continuamente per migliorarsi: “Non è un segreto che sia la mia prima volta in questa posizione, con così tanta eccitazione, ma allo stesso tempo non è cambiato molto per me.

Ci sono più occhi su di me, ma in termini di lavoro, di preparazione, di ciò che faccio come giocatore, non cambia nulla. Raggiungere la top 10 è un risultato molto importante per la mia carriera, ma non finisce qui, c'è ancora molto da fare.

Voglio continuare a impegnarmi ogni giorno per migliorare e sono molto motivato su ciò che questo tour può portarmi". ha concluso. De Minaur esordirà a Melbourne Park contro un avversario non semplice, l'ex numero tre del mondo Milos Raonic.